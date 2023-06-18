唔再食波餅　張敬軒宣布私人撥捐經費做應援基金

歌手張敬軒（軒公）去年因確診新冠病毒，被迫叫停餘下幾場《REVISIT 張敬軒演唱會》，延至今年6月舉行補場及加場，昨晚（17日）在會展舉行一連11場演唱會的尾場得以順利完成，為他踏入音樂行業20周年作一個總結。歌手Tyson Yoshi與女友Christy、陳家樂與連詩雅、李幸倪、霍汶希和楊受成與太太捧場睇騷。並透露下周便飛美國，為7月初在美國開騷做準備。

軒公以3首快歌《Deadline》《Sweet Escape》《Stop the Time》為演唱會揭開序幕，由於昨晚一場原本是1月2日舉行，他開玩笑說元旦（叱吒頒獎禮）沒得到獎感不開心，希望年底大家再投他一票，他感謝觀眾有耐性地等半年開騷，講笑就算唱到超時罰錢都要唱，因為老闆付得起。他會再鍛煉自己，望更上一層樓做得更好，未來會淡出社交平台，匿入錄音室做好音樂，講笑想學Tyson Yoshi做跳唱和除衫的歌手，與Dancers又唱又跳，及掀起外套騷出內裏的透視裝，一嘗「男團夢」。

軒公出名愛錫歌迷，他創先河在台上宣布將私人撥捐一筆經費給歌迷會做「應援基金」，資助歌迷做應援使費：「想大家留多個錢喺身，大家湊我咁耐，有啲嘢畀我做番。」幾日前他被演唱會上的巨型軟身膠波擊中後腦，所以當巨波波出場時，他立即提醒觀眾小心食波餅：「男人食波餅會暈得一陣陣，原來係真。」

回顧這20年，初來埗到香港時，最初只住在尖東兩星級平價酒店，之後愈住愈豪，他不介意住兩星，但介意酒店屬「多功能」，隔籬房經常傳出「武打片」般的噪音，令他無法靜心做音樂。有一段長時間，他因經常幫襯一間書店，而與售貨員變得熟稔，感謝對方一直對他的支持，惟近日獲悉不幸染疫離逝，明白要珍惜支持自己的每一個人。

尾場Encore環節他首次唱出《假以時日》，不過疑咪發生故障，工作人員即場為他更換，Encore了三次，以《遇見神》作結，完滿20周年紀念，同時表示現在是全新的20年開始，演唱會凌晨12點結束。