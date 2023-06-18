夏天是水果大豐收的季節，如白玉般幼滑清甜的荔枝，不單自古以來受楊貴妃喜愛，還廣受大眾歡迎。由現時7月，不同品種的荔枝輪流登場，請來達人為大家介紹之餘，還教埋如何揀選、食用等貼士，讓大家吃得盡情。

時令多汁款式

本地荔枝大多從內地和台灣進口，單是內地已約20個品種，據成記欄負責人Sam指，在這個6月，就有港人熟悉的「妃子笑」和巨型「荔枝王」。妃子笑以唐玄宗千里為楊貴妃送上荔枝而得名，一般荔枝外皮是紅色，妃子笑是青中帶紅，看起來猶如未成熟，肉質結實，酸甜度適中，富有滋味，果核中等大小。一般的荔枝約重約25至30克，荔枝王平均重45至50克，單憑外形已相當吸睛，甜高度而多汁，不過果核也相對較大。

本地最為人熟悉的糯米糍，由現時至7月頭當造，是熱賣人氣之選。細心一看的話，會發現果實上半部分較闊，微微帶心形圖案，外皮光滑、肉厚多汁，最重要是果核迷你，讓大家吃得滿足。另一款桂味和糯米糍同期當造，兩者相比下，桂味果實較小，外皮拮手相當易分別，入口有淡淡桂花香，而且果核亦同樣細小。

日本高質梅登場

港人愛小酎，近年更喜歡浸水果酒，當中又以梅酒最受歡迎。尖沙咀City'super蔬果採購專員Helen指，現時正是日本梅子當造的時候，6月初登場的是有機青梅，青梅是指未完全成成熟的綠色梅，於室溫存放一段時間，會漸漸成熟變成淡紅色。日本南高梅是樹上完熟品種，果味濃郁，在梅類中屬香甜的品種，適合用來釀梅酒、梅汁或醃酸梅。至於呈亮麗紫色的和歌山紫寶梅，該區只有數家農場以有機方式種植，年產量只有約2噸，和其他梅相比出量產量較少，除有香甜梅味，還有點花香和蘋果香氣。

揀靚梅浸酒

揀梅子時，宜選體積較大的果實，果肉多而富水分。果皮無碰撞傷痕、無皺摺和光澤水潤，質感乾身結實而不過熟為佳。想用來浸酒，先洗淨加水浸泡6至8小時，抹乾後去除梅子果椗，將冰沙糖或沙糖，與梅子相間交替放入瓶中，倒酒後存放陰涼處，期間不時搖動令材料混合，約3至5個月便能享用。