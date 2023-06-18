陳曉東新歌延續《劃火柴》　重演經典「初戀」場面

歌手陳曉東（東東）推出全新廣東話單曲《燒光了火柴》，新歌被視為21年前代表作《劃火柴》的延續版，MV更以東東的電影《初戀無限Touch》作為藍本，重新呈現戲中的經典畫面，瞬間掀起一波集體回憶殺！

新歌《燒光了火柴》是東東首度與音樂監製徐浩合作，由甄敏延填詞，歌曲描述人生不同階段中追尋目標所經歷的跌跌撞撞，從失敗與奮鬥的過程中學習到人生真諦，成長至更高的價值觀。縱使燒光了火柴，亦同時燃點起人生新階段的起跑線，正是歌名「燒光了火柴」的寓意。被問及新歌是否過往作品《劃火柴》的延續版？東東表示這概念其實是來自填詞人甄敏延：「當初其實收到過兩個版本的歌詞，其中一份詞是較為傷感的情歌，而另一份是訴說珍惜現時幸福的心情，我個人比較喜歡這個版本，所以便達成了現時各位聽到的版本。」

MV拍攝的概念，團隊以1997年由東東主角的經典電影《初戀無限Touch》作為藍本，用現代的拍攝手法，找來一男一女年齡相若的年輕演員，重新把電影中的經典片段呈現出來。東東說：「無論係戲服、場景、道具，我哋都花盡心思，搵嚟同電影一模一樣拍攝。當中唔少經典場面，好似地下鐵、巴士、戲院初吻、分手等場景，相信大家睇咗後必定能有所回憶。」作為當年電影的男主角，東東在拍攝時不忘親自指導「年輕版東東」的表情及走位， 同時與演員及拍攝團隊分享了不少當年拍攝《初》時的心情及體會，盡顯前輩風範！

東東笑言今次在MV扮演一位「路人甲」的角色，以局外人的新角度表達歌曲的中心思想：「當人生有咗一定閱歷時，以第三身嘅角度睇人哋嘅人生，彷彿係睇到自己過往嘅經歷，無論係感情經歷或係唔同同階段嘅試煉，從另一個更高嘅高度重新審視自己嘅人生，將會得到一種全新嘅感悟。」MV畫面充滿着粉紅泡泡，勾起東東許多戀愛經歷，提到追女仔的必殺技時，他說：「我一定會話畀對方自己嘅心意，我試過寫信畀意中人，但好多時候我展示咗自己嘅愛意後，對方就會反過來主動向我表白。」