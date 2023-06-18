周潤發父親節開跑　率百對親子檔出動普天同慶

由周潤發、袁詠儀領銜的新片《別叫我"賭神"》，除了是影帝周潤發久違香港大銀幕之作外，也是他罕有深情真摰演繹父親的作品。適逢今日父親節，新片主創團隊列陣出席北京首映禮之前，由周潤發率領出品人發嫂（陳薈蓮）、監製、導演、編劇、美術總監女主角袁詠儀出席「父親節親子跑」活動。

活動召集100對父子父女組成跑步團，與電影主創團隊同行跑步5公里，而在開始跑步之前，周潤發除帶領各位跑友一同熱身之外，亦即場與各位跑友分享跑步心得，更笑言「在戲中飾演的『吹水輝』很愛賭，但今日跑完以後，就不愛賭了！」

發哥於新片中飾演吊兒郎當、欠下周身賭債的「吹水輝」，由袁詠儀飾演的前女友突然出現，以10萬作報酬換取「吹水輝」照顧她的自閉症兒子李陽（由柯煒林飾演）一個月。故事中的「吹水輝」是個落泊麻甩中佬，編劇認為周潤發擅長扮演小人物，因為他受歡迎的角色均是貼地的平民百姓。周潤發從監製中得到劇本，看過之後，覺得故事好玩，又有價值，於是答應參演。

周潤發透露：「我很久沒拍過關於父子情的電影，故事本身有教育意義，而且劇情又牽涉到運動，這正是我專長。編劇莊文強寫這個劇本的時候，每個細節都環環相扣，所以他寫到這些關於人的情節，都很感人。」他與柯煒林扮演父子，演繹父子跌跌碰碰，在跑道上彼此扶持，找到真正的自己。周潤發表示：「吹水輝本身是個賭徒，因為『兒子』來到他的世界後，慢慢改變了他。電影主要是說一個人的『悟』，角色怎樣由一個迷失的人，到最後找到了自己，是個有意思的故事。」

對於與台前幕後合力製作感人新作，周潤發滿意謂：「整個拍攝過程從頭到尾，我都很享受，因為每場戲我都加入了自己的設計和想法，難得導演又喜歡，可以接納我的意見，又配合到角色。整部電影，整個拍攝過程，我都覺得很滿足、很開心。」