傳被何浩文及富商同時力追　蔡潔否認被包養：我自己搵到！

藝人蔡潔、練美娟與吳沚默今日（18日）帶同寵物出席寵物酒店開幕活動。飼有4歲布偶貓「豬仔」的蔡潔，笑指愛貓原先名字是「布歐豬」：「見佢愈食愈肥就索性叫佢做『豬仔」』」她透露曾想過多養一隻，笑指經動物傳心師詢問豬仔後，豬仔表示反對。

談到有報道指藝人何浩文與一名富商正同時向她展開追求，她澄清絕無此事，強調目前仍是單身她，解釋何浩文追她到寧波和北京，其實只是劇組中有對方的朋友：「唔使開工就會嚟搵成班人出去玩。（冇發展機會？）唔諗住啦依家工作為先。（擔心傳被富商包養？）都冇咁嘅事，我所有衣食住行都係我自己搵嘅，想有好啲準備，將來爹哋媽咪嚟香港可以有個舒適環境，做呢行都要有啲基本的設置例如車，搵一個自己鍾意住嘅地方，都係喺自己應付到嘅情況下生活。」問到其擇偶條件？她表示要喜歡小動物、有愛心及孝心，至於圈內、圈外不是重點，又指相士批她近年愈忙愈好，加上女藝人青春有限，故希望先在事業上衝刺，她透露稍後會與吳沚默到珠海拍攝自駕遊旅遊節目。

至於帶同9歲愛犬「烏冬」出席的練美娟，笑言照顧愛犬比照顧自己還多：「好彩佢都幾好養冇乜病痛，係嘴刁鍾意食高質糧，佢最鍾意游水。」她透露下半年會到歐洲或非洲拍攝旅遊節目，笑言今次絕非吃喝玩樂歎世界形式：「去啲冷門嘅地方，做好心理準備要攀山涉水，都驚會辛苦，不過都預咗以死博一舖當減肥。（夠膽玩笨豬跳？）呢樣我夠膽，係最驚若果拍動物大遷徙要我一齊跑，哈哈！」