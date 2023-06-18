【美女饕廚】尖沙咀泰國皇室菜篇

今日介紹一家位於尖沙咀陽光會內的泰國私房菜，主廚為前泰王御廚Oliver Rattanamanee，親自為大家炮製皇家菜式。用上高質食材，選料必須是用新鮮和最講究的香料配搭，菜式完美反映季節性的海鮮作為基礎，用傳統泰國菜的香草和醬汁來激發海鮮的鮮味，每道菜都充滿活力。

先來辣惹味的泰式魚鬆，放上蝦片和脆豬皮一起吃。接着是13款精選香料組成的沙律菜，香氣脫俗不凡，加入新鮮生蠔和蘇格蘭蟶子，酸、辣、鹹、甜、苦五味平衡有致，十分開胃，令人一試難忘。

下一道菜是泰式煲仔翅，可選素翅，湯底用金華火腿，老雞等煲成，湯汁一直在煲滾着，熱辣辣上枱，細口品嘗。

再來是生蝦和龍蝦刺身，肉質甜美，伴隨着泰式酸辣秘製醬汁，用蒜頭、指天椒、青辣椒仔、芫荽、青檸汁、魚露及黃糖等調配，大大增加了鮮味層次。

之後是避風塘炒蟹和瀨尿蝦，用大鑊高溫極速爆炒即上，掌握完美熟度，海鮮煮至剛剛好，不過老，肉厚肥美，口感彈牙，炒蒜仁至甘口焦香，脆而不糊，香味滲透至蟹肉和蝦肉，味道香辣濃郁。

最後是甜品了，上面紅色的不是水果，是自家製和菓子，又叫「露楚」，是一款精緻的傳統泰式甜點，也是作為泰國皇室成員的高級甜點美食，主要原料是綠豆，再配以白糖、椰奶和食用色素製作而成，味道甜蜜，外層是大菜糕，滑溜Q彈口感，搭配上綠豆沙內餡的綿密，風味獨特。雖然偏甜，但配上新鮮杧果肉、椰肉和芋頭粒剛剛好，上面鋪上的烤椰肉片，令口感層次豐富，是一種很令人滿足的甜點呢！

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）