宥勝性騷擾女性　林心如嚇到眼凸：當時沒有不舒服

台灣「#Metoo」性醜聞風波持續，尋日（17日）就爆出型男宥勝遭兩名女性工作人員指控揉胸、強吻、舔耳仔等性騷擾事件，今日（18日）宥勝發文承認犯錯：「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」，震驚台灣娛樂圈！

當中台灣女神林心如今日帶領周興哲、章廣辰、陳昊森光系列第2季實境節目《光開門就很忙了》首播記者會時，林心如任監製及演出嘅新劇《她們創業的那些鳥事》就有宥勝參與，佢現場得悉對方被爆性騷女性事件時，即被嚇到眼睛撐大、不敢置信，佢表示：「我現在聽你們說才知道！」

佢提到拍攝《她》時，宥勝同另一女神陳意涵對手戲較多，佢同宥勝私下冇交集、亦唔熟悉：「當時沒有感到不舒服，之前也沒有聽過這樣的事情。」林心如表示出道30年，冇遇過性騷擾等事件：「我的界線很明確，工作就是工作，如果發生不舒服的事情，我都不會容忍，也勸誡大家如果當下遇到不舒服的事情，千萬不要放棄自己的權利，一定要勇敢說出來。」

林心如過去透露22歲拍攝《還珠格格》時，飾演「爾康」嘅周杰喺拍吻戲時突然伸舌頭，令佢相當驚慌，今再被問到此事，佢一改過去態度，緩頰表示：「那時候沒有拍過吻戲，比較緊張。我太親密的戲很少，頂多床戲而已……」及後即改口大笑：「我講錯了啦，我要說的是頂多吻戲而已啦。我大部分都是點到為止，沒有太深入的，拍吻戲時我們都會漱口，以示對彼此的尊重，我目前沒有甚麼太深刻的親密戲。」