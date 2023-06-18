周國賢時隔18年再訪台北開騷　情迷臭豆腐

歌手周國賢（Endy)17日晚在台北舉辦世界巡迴演唱會台北站，特別從香港搬來整個樂團編制與完整的聲光視訊效果，現場超過700位來自香港、馬來西亞、台灣等各地區歌迷。

首度在台北開唱，Endy登台後唱足2個半小時，不僅帶來18年來多首經典粵語歌曲之外，更特別安排了幾首國語歌曲。首次公開演唱國語歌的他，很擔心自己充滿綜藝感的口音會讓歌曲變調，但最終能去台灣演出「圓夢」，定要觀眾們驚喜，所以選唱了范曉萱的《自言自語》、安溥的《玫瑰色的你》等，尤其在提到安溥時，他透露自己深受她的歌曲吸引，許多詞曲都帶給自己很多力量。

他不僅多次在台上表示為台灣開唱而開心，憶起自己18年前曾到台北拍MV，自嘲「國語不好無法在台灣發展」，用廣東話向在場的香港歌迷喊話：「這幾年大家都很累，不論如何都要照顧好自己，變得更健康更強」。

除此之外，Endy在台上認出了前排觀眾中有一位長年支持自己的台灣粉絲，笑問對方：「你聽得懂我的中文嗎？」展現出幽默風趣的一面。再次來到久違的台北，他每一天都很充實，除了首度舉辦演出之外，也是第一次跟台灣粉絲見面，品嘗許多思念的小吃和最愛的麻辣火鍋，一向自制力強的他為了演出戒食辣，不過還是多食了鍋底及臭豆腐，尤其是炸臭豆腐讓他愛不釋「口」，只是臭味惹起工作人員小抱怨。

而在台北站演唱會圓滿落幕之後，他把握機會造訪知名麻辣火鍋店大快朵頤，為這趟台灣行劃下完美句點，回港後亦馬上便要跟麥浚龍綵排準備7月的演唱會。