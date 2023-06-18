「陽」氣逼人 淫娃現形

夏日炎炎，見到啲陽光大男孩，赤裸上身曬肌肉，相信好多女性都會春心蕩漾。今日就由熱情如火嘅太陽（Sun）講起，分享吓情色世界中最熱辣辣嘅話題。

Sunny South 一詞兩義

雖然美國同英國都係以英文為母語，但同一句情色俚語，意思亦會有分別，「Sunny South」就係好例子，喺英國俚語中解作嘴巴，但喺美國俚語中則暗指女士嘅私處，如果唔想女伴會錯意，記得搞清楚對方係邊度人。講起同Sun有關嘅情色俚語，仲有所謂「Rising Sun」，意思係指曳曳時，男方將身上其中一粒波子塞埋入蜜洞，然後等女伴喺「收音機」時，將波子唧番出嚟，唔知大家試過呢種玩法未？

Sun Worshipper 騎乘之最

騎乘位係為數唔多由女性做主導嘅性愛體位，但其實騎乘位只係統稱，當中有一招叫「Sun Worshipper」，就被認為係女士最具主導權嘅招式。呢個動作嘅起手式為背向騎乘位，喺進行活塞運動時，女方嘅上半身向後仰，直到肚臍朝天為止。講真呢一招話就話係由女士主導，但性學家表示，如果女士掌握到節奏感，又有番咁上下體能去維持一段時間嘅騎乘動作，男方一樣可以享受到美妙嘅快感。

《Sun Goddess: Malibu》 4朵金花

四仔作品向來以出動大棚脫星為賣點，而呢套由Rock Star Entertainment喺2009年推出嘅《Sun Goddess: Malibu》，就搵嚟4朵金花參演，分別係Teagan Presley、Sasha Grey、Bree Olson同Gianna Lynn，當中每一位都曾經喺四仔頒獎禮上獲得過年度最佳脫星，簡直係黃金陣容，所以就算係零劇情作品，依然備受四仔迷期待，仲喺各個頒獎禮獲得最佳性愛演出、最佳集體性愛演出等獎項，只可惜4位脫界女神自此之後就無再合體演出。

同場加映：《太陽之下！無套SEX！》

俗語有話「太陽之下無新事」，呢句話用喺桃太郎映像嘅《太陽之下！無套SEX！》身上，又確係幾貼切，理由好簡單，將於7月推出嘅呢套AV，只係一套剪輯作品嚟，嚴格嚟講唔算係新作，但都好有話題性，事關內容係以陽光與海灘情慾交戰為主題，好啱夏天睇，而且收錄咗浜崎真緒、優月真里奈、今井夏帆等多位巨乳女優嘅經典演出，絕非一般炒冷飯之作，尤其係優月真里奈嗰對46K真爆乳，簡直係胸悍無比！