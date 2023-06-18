陳婉婷中招多日仲未好　臥床回味贏「人氣獎」第3名

有「最索丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）早前因中招「新冠」被迫退出《2023ACE演藝模特大賽》，原本跟KOL沈靖喬（Ching Q）為賽事中的2大熱門的Hebe，失去赴韓國受訓機會，又冇機會代表香港參加韓國模界年度盛事《Face Of Asia》，大嘆可惜。

心情極差的她更影響病情，臥床多日仍未退「陽」，每天仍處昏睡狀態，她接受東網訪問時，聲沙沙稱連日來只能回味早前於賽事中的「UP LIVE直播」環節中，她贏得「人氣獎」第三名，並多謝網民和粉絲支持，於7月舉行決賽時，更會出席接受頒獎，所以她要養好身體以最佳狀態示人。

Hebe稱：「日日都仲係好深色兩條線，個樣病到死吓死吓咁！（之前都贏到獎？）因為我之前生日，我啲Fans同我搞聚會，佢哋好支時我，賽事中舉行直播時，佢哋衝晒入去，又送我直播禮物，所以贏咗呢個直播獎。」

而參加早前ViuTV選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》的沈靖喬（Ching Q），本身亦是KOL，在社交網中以素人而言亦能坐擁近3.8萬追隨者，大有潛質成為新星，雖然她個子嬌小，但樣貌甜美，見她貼出的相片，造型百變，水着、內衣和學生造型都將其「豐滿上圍」和「蛇腰」優點表露無遺，難怪她成為賽前大熱。