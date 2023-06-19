【是日通勝】

農曆五月初二

癸卯年 戊午月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：出行、動土、嫁娶

忌：置業、安床、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：17、39、46

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：別奢求外人配合，關鍵時刻需自己幫自己。

金牛座：要顧及伴侶感受，愛一個人不能毫無表示。

雙子座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

巨蟹座：勉強無幸福，處理感情問題切忌自欺欺人。

獅子座：理財需審慎，心急易犯錯，不要貪小便宜。

處女座：包容不等於縱容，要讓伴侶認清你的底線。

天秤座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

天蠍座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

人馬座：獲好運氣加持，但要謹記炫耀幸福冇好處。

山羊座：財運極好，但要保持低調，以免惹人眼紅。

水瓶座：謀事不可心存僥倖，全力以赴才有好成績。

雙魚座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）虎 易破財

鼠：健康運稍遜，宜早睡早起，避免熬夜。

牛：珍惜眼前人，不要忽略另一半的感受。

虎：是日沖煞，財運差，易因貪念做錯事。

兔：事業運強，工作順利，收入水漲船高。

龍：被工作弄得焦頭爛額，宜檢討做事手法。

蛇：脾氣大，易發火，有可能變事業絆腳石。

馬：受小病困擾，要注意健康，勿掉以輕心。

羊：工作壓力大，不要把所有事都攬上身。

猴：瑣事纏身，易顧此失彼，工作受拖累。

雞：職場上出現勁敵，易在競爭中處劣勢。

狗：判斷力差，易遭小人利用，破財風險高。

豬：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

端午賽龍

今年的端午節剛在廿四節氣之一「夏至」的翌日，而「夏至」是白晝最長的一天，「陽氣」也到了極至，「夏至」過後，白晝會漸短，夜晚漸長，一直到「冬至」，就是夜晚最長、白晝最短的一天。

端午節是夏天的大節日，相傳節日起源與屈原投江有關。正所謂「節分端午自誰言， 萬古傳聞為屈原。 堪笑楚江空渺渺， 不能洗得直臣冤。」

端午亦稱端五，「端」的意思是「初」，所以端五即初五，端五的「五」字又與「午」字相通，按地支計算，五月是午月。

根據端午習俗，家家戶戶都掛上鍾馗像、掛艾葉菖蒲、扒龍舟、吃糉子、飲雄黃酒、佩戴香囊等，今天仍保留賽龍舟、吃糉子，藉此除厄驅瘟邪，而香囊內會有朱砂。

適逢在午月，亦是火氣最盛的月份，因此凡在夏天及這個月份出生的人士，要比其他人士多補充水的五行，如多游泳、起床後必沖身、多吸收水物質、多飲用和食用滋腎東西等等。另外，在職人士開工時，身邊最好經常帶瓶水，衣着多用白藍色，並多用下午3時到7時做決定方案。輸人不要輸陣，最緊要為自己布陣，這類人士頭枕北方或西北方，睡眠會較熟睡，有充足睡眠，頭腦自然清醒，有清醒頭腦自然選甚麼都對的。懂得借用後天來補充先天缺失，令五行得到平衡。