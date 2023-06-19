《小魚仙》熱潮！《獅子王》勁收16億美元票房最勁

迪士尼經典動畫真人版電影《小魚仙》（The Little Mermaid）全球票房大收，而最近有電影票房網統計同類型電影的票房成績，結果，由美國流行天后Beyonce 2019年聲演的《獅子王》（The Lion King）的票房成績最佳，全球勁收16.57億美元（約129億港元）成為迪士尼同類型電影的票房之冠！

從90年代開始，迪士尼已先後推出17部由動畫改編的真人電影，除了《獅子王》橫掃全球票房之外，另有3片的票房都衝破10億美元（約78.4億港元）。其中2017年的《美女與野獸》（Beauty and the Beast）亦勁收12.63億美元（約99億港元）排同類型電影最高票房第2位。

此外，2019年的《阿拉丁》（Aladdin）以及2010年的《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland ）全球累積票房亦衝破10億美元。有最好當然就有最差，1996年上映的《101斑點狗》（101 Dalmatians）的全球票房僅收1.36億美元（約10.6億港元），而2021年上映的《101》外傳《黑白魔后》（Cruella）亦因為疫情打擊下僅收2.33億美元（約18.26億港元）。