S.H.E合體！陳嘉樺獲「姐姐」搞神秘生日派對送驚喜

台灣女團S.H.E成員陳嘉樺（Ella）於內地綜藝節目《乘風2023》表現亮眼，除了成為隊員的暖心大隊長，亦是節目中的氣氛擔當，深受一眾「姐姐」歡迎。昨日（18日）Ella 42歲生日，雖然大隊忙於拍攝節目，但一眾「姐姐」卻相當有心，前晚（17日）率先於宿舍舉行神秘生日派對，為壽星女送上驚喜，席間Ella戴上生日字句頭箍，手拿花束，與蔡少芬、賈靜雯、盧靖姍等合照，期間眾女更放下偶像包袱，與Ella齊齊攬到實兼嘟嘴扮鬼臉，感情相當要好。

Hebe Selina送手袋

除了獲「姐姐」們寵愛，Ella的好姊妹Hebe及挺住大肚的Selina亦提前為她慶祝，2人準備生日卡及雪糕球蛋糕之餘，還送上兩個名牌包包，難怪Ella笑到四萬咁口。至於Ella一班忠心粉絲亦兵分幾路，帶同巨型橫幅於機場及酒店迎接她，並送上鮮花及蛋糕慶祝，Ella也識做地與眾人大合照。

昨日Ella把照片上載社交網，感謝大家送上的生日祝福，笑指今年切了很多次蛋糕，完全是被愛及幸福包圍，即使生日要繼續為《乘》開工，她卻樂在其中，同時更感謝兩位永遠的好姊妹，特意抽空提前與她慶祝。