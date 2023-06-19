星玄︱蔡潔張小婉如幻似真！黃宗澤揀定未？

今日係6月19日，幸運星係射手座，獲好運氣加持，但要記住晒幸福冇好處呀。射手座嘅黃宗澤，最近同蔡潔傳出緋聞，不過蔡潔就謙到話高攀唔起Bosco，仲話雙方唔過電，只係好兄弟咁話。不過唔知佢係咪知道，Bosco晒幸福係冇好處先咁講呢？

另外佢近年轉攻內地市場，人氣高企豬籠入水，最近佢拍內地綜藝節目嗰陣，就因為好有紳士風度咁照顧女拍檔張小婉，因而傳出緋聞，網友都對佢哋呢對好受落，不過Bosco就話同對方只係啱啱識，似乎想同對方保持距離喎，都啱嘅，星座運程叫你唔好晒幸福呀嘛！至於雙子座嘅朋友，運氣好到令人羨慕，宜做多啲有意義嘅事。

今日係農曆五月初二，通勝話宜出行、動土仲有嫁娶，是日最旺生肖係豬，大家事業好旺呀。而且係事業同財運一樣掂，付出愈多收入愈多，So Ching就係屬豬，早排佢宣布退出女團COLLAR，唔少粉絲都好傷心，而So Ching就似乎有晒計劃，好快重返跳舞老師行列，佢喺舞蹈學校開嘅班勁多人報，一日已經爆滿，今日仲話佢事業同財運都掂，可能退團都係一個適合佢嘅決定，大家可以放心晒，祝福So Ching啦。事業運強嘅仲有屬兔嘅朋友仔，會工作順利收入水漲船高。