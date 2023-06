近日香港日日落雨,網紅Vivi Tam就飛到泰國清邁旅遊,更網晒在玻璃屋內的水着照,靚人靚景令人嘩一聲,她寫道:「Let me be your sunshine(讓我成為你的陽光)。」網友瘋狂畀like笑話「謀殺」,有人留言:「夏天為大地帶嚟Vivi」、「期待已久之頂級照」、「你呢個sunshine令我完全合不上眼睛」。

此行Vivi特別揀選到清邁大熱的Glamping,體驗豪華的露營,充滿森系感,她住的玻璃屋,有個私人大浴缸,夜晚可以邊浸浴邊觀星,她仲入住了另一間大象民宿,她留言:「早上9時,大象會來你屋前morning call,很可愛呀。」她開心得餵大象食嘢,並透露買了一大籃香蕉餵大象。