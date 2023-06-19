東方日報C1：楊冪熱巴被嘲「演貝」　恃靚冇靈魂

繼內地男神王一博、新世代女王趙露思被批為「文盲演員」後，人氣花旦楊冪、迪麗熱巴亦被嘲為「演貝」，即講對白如背書，事後要靠配音完事。楊冪亦被彈演戲「機械化」，表情也欠奉，而出道多年仍未有代表作的熱巴，更被諷是沒靈魂的花瓶，而「國民老公」王鶴棣更淪落到被指是「AI式面癱演技」。

內地不少一線花旦、小生被內地官方媒體狠批為「演貝」，而這個詞語乃網民諷刺一些演員沒有熟讀劇本、台詞，往往依靠配音，是演「員」缺了「口」，很多頂流花旦小生都只靠「靚樣」演戲，沒有好好努力背劇本，這兩年娛圈開始重視演員的影視原聲作品，目的就是為了打擊那些投機取巧、恃着一張漂亮臉孔就完成拍攝、只知Chok住樣擺甫士而沒有演技的演員。

有指一眾花旦主演劇集「原聲」上陣的不多，「全原聲」有宋茜、楊紫、劉詩詩及楊穎，而一直被指戲屎的迪麗熱巴及楊冪，以近5年劇集來計，熱巴拍的7套劇集中，只有《幸福觸手可及》、《你是我的榮耀》兩劇用原聲，其餘都是配音，而楊冪在近5套劇中，亦只有《斛珠夫人》及《暴風眼》兩套是原聲上陣。男演員方面，被指為內地「四大男演貝」的有許凱、王鶴棣、任嘉倫及成毅。

楊冪出道多年，雖然穩坐流量花旦寶座，但演技始終不如同為「85大花」的趙麗穎備受肯定，楊冪是幾乎演一部被罵一部，其中2021的古偶劇《斛珠夫人》，是她多部古裝劇中唯一採用原聲上陣，但觀眾卻不收貨，因她講對白被指在背稿一樣，角色沒有靈魂，沒有情緒起伏。楊冪早期拍攝的劇集《仙劍奇俠傳三》、《古劍奇譚》及《三生三世十里桃花》，全部是賺取流量的古偶劇，觀眾總覺得她原地踏步，接演《親愛的翻譯官》、《談判官》等現代題材劇集時，演技亦一成不變，沒有任何進步。不過，亦有網民「同情」她，因她最高峰時期，一年要拍20部作品，更有「拚命三娘」稱號，直指拍出來的作品「好看才出奇」。

至於熱巴則遭網民狠指多年來獲得不少商業紅利，但根本沒有演戲代表作，被揶揄只有顏值、沒有演技、濫接劇集，更指她目前要轉型很困難，因根本經驗不足，拿不到更好的資源，若再不好好演出好作品，人氣隨時急降。

王鶴棣靠《蒼蘭訣》雪恥

「男演貝」方面，現時貴為新生代「國民老公」的王鶴棣憑着俊朗外形人氣飆升，出道以來一直當男主角，不過之前於劇集《遇龍》中，有劇迷指他於整套劇內都一直呆着，沒有表情，不論是送驚喜給好友、傷心戲或是打架場面，都是同一表情，因而引起爭議，更遭網民嘲他是「AI式面癱演技」，直至去年他終憑《蒼蘭訣》「月尊大人」一角一雪前恥。不少網民對王鶴棣亦有同情分，指他演技雖然一般，但要兼顧唱歌、跳舞，偶像包袱有點重！

許凱早年憑《延禧攻略》「富察傅恒」一角而走紅，去年與楊冪於時裝劇《愛的二八定律》大搞姊弟戀，有網友直指如果不是楊冪的風頭太搶，他的演技都會遭狠批：「因為實在演得太木了！」

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