群星甫相賀父親節　麥當娜公開老竇後生照被讚顏值天花板

昨日是父親節，一眾荷里活歌影視巨星爭相在社交網貼相留言表揚父親。其中美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）就貼92歲高齡父親Silvio後生時的照片，照片曝光後即獲粉絲留言大讚世伯顏值極高！

娜姐留言祝賀天下間的所有老竇父親節快樂：「不過最重要是我的父親Silvio，感謝你堅持不懈的職業道德和愛心，並拒絕以任何方式寵壞我。你教我如何成為倖存者！ ♥️永遠感恩。」娜姐老竇後生時是一名工程師，曾為美國兩大汽車廠工作。退休後他管理自家酒園。

除了娜姐之外，「辣妹」Victoria、美國女星狄美摩亞（Demi Moore）、姬赫遜（Kate Hudson）、桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）及受傷休養中的「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）等都有貼相慶祝老公、前夫父親節快樂。其中謝洛美貼「前世情人」10歲女兒Ava與他看海的溫馨照，並留言說：「在與我的第1位旁邊慶祝的另一天，紀念作為父親、老師、學生、保護者和同謀者賦予我的重要性。感謝你的這一天、這次共同的旅程和這個完美的擁抱。❤️」