安排Kiss Cam　Dear Jane讚陳蕾靚到似煙花

樂隊Dear Jane及歌手陳蕾昨晚（18日）於亞洲博覽館舉行音樂會，約4,000座位爆滿，入場粉絲不時揮動大會派發的「吉祥物」小黃鴨，為偶像演出打氣。由於正值父親節，Dear Jane主音黃天翱（Tim）獲太太楊洛婷帶同囡囡Tanya現身捧場，Tanya更興奮高舉送給爸爸的畫作，場面溫馨。

打頭陣演出的Dear Jane先後唱出《最後一間唱片舖》及《人類不宜飛行》及《到底發生過甚麼事》等歌曲，令現場氣温急升。眼見粉絲反應熱烈，Tim笑說：「好正呀你哋！」結他手翁厚樑（Howie）即和議，指今次觀眾是「有史以來最可愛的」。唱出《不許注定你一人》時，全場歌迷自發性大合唱，Tim不忘向台下派心心，隨後與陳蕾等合唱《哪裡只得我共你》，尾聲時台上有煙花效果，陳蕾被讚：「煙花好靚，好似你咁！」場面爆笑。

陳蕾緊接solo演出，盡展唱功演繹《娑婆》、《下流社會》及《世界與你無關》等等，台下樂迷顯得相當投入。音樂會尾聲時，大會安排Kiss Cam與歌迷互動，被攝入鏡頭的情侶當眾咀嘴，引來全場起哄尖叫。