被連環揭黑歷史　《川內相親》田曦薇被爆曾欺凌同學兼粗口爛舌

早前在無綫播出的內地甜寵劇《川內相親》女主角田曦薇，跟內地楊紫、虞書欣及趙露思被譽為新版「四大甜妹」後，網上流傳擁有一對大眼睛及清純氣質的田曦薇，在求學時已有「校花」之名，且舞技出眾，擅長跳芭蕾舞《天鵝湖》，不過亦有爆料者傳她曾欺凌同學，兼且粗口爛舌，跟《川》中的可愛角色性格完成相反。

另有內地收音師再爆料，傳她拍攝內地青春劇《如此可愛的我們》時耍大牌不開工，連累整個劇組在武漢的0至2度低溫下，捱凍至凌晨3點才可收工，直到劇組殺青，收音師刪除與田曦薇合照，似向女主角宣洩不滿。

至於被傳恃「紅」嬌，田曦薇曾解釋指當日收工的正確時間是凌晨1點多而非凌晨3點，默認工作量太多才致拍攝進度有延誤，不過她已在身體不適下盡力而為，希望不實傳言停止：「想了很久還是發（澄清）了，別的都可以不在意，這個不解釋我真的睡不着，以後誰還找我拍戲呀，害人的事情就不要再做了。」

另外，有自稱同學的網友亦為她洗白：「她人很好很善良，當年有天沒吃飯，田曦薇刻意帶零食送我。」其聲稱是高中同學亦作證，指讀舞蹈班的田曦薇不鬧事還特別乖，估計因樣靚才招人妒，還大爆：「她曾被霸凌者用田徑隊的釘鞋打頭。」田曦薇也曾發文謂：「早幾年是個近乎於百分百感性衝動的人，你罵我、我就罵你，從沒做過違背法律道德和主動欺負人的事，所以不感到抱歉。」意指不會霸凌人，只會為自衞而反擊。