台灣性醜聞︱黃子佼呃17歲少女影裸照：我有點病態變態

台灣「#Metoo」性醜聞風波愈爆愈多，尋日（18日）型男宥勝承認對女性工作人員揉胸、強吻、舔耳仔等性騷擾，更曾非禮台灣名主持黃子佼太太孟耿如，點知風水輪流轉，今日（19日）竟然爆出黃子佼強吻及呃17歲少女影裸照，震驚台灣藝能界！

今日有女網友踢爆10多年前，自己17歲時遭某位演藝圈大前輩車內強吻，之後被哄騙為藝術展拍裸照，對方當時望住後悔淚流嘅佢，仲爆出一句：「你流淚的時候也很美」，其中仲有幾個線索包含剛生女兒、電台主持人、公仔，全部直指黃子佼。

對此，黃子佼即急急拍片道歉，更以真面目、未有戴上假髮出鏡，佢提到發生過的好難掩蓋，先後提到媽媽出軌及喺佢面前同姦夫激戰，致其心理扭曲，亦直認自己係病態變態：「太丟臉了，其實我一直在想要怎麼面對這一切。我首先必須要道歉，辜負很多人的期待，這一波的事件裏我也是坐立難安，我心裏很過不去。過去10年我一直想非常努力改變自己，這些年我應該有做到，後來生了小孩又想更努力，但是很多事情真的改變不了也無法推翻，因為已經發生過，我做再好也來不及了，心裏的疙瘩用不斷地付出改變去調整，但我知道很難去掩蓋甚麼，像我這樣子一路走來的，甚至有一點病態變態的養成原因，我沒有要辯解甚麼，我只是一直去思考，為甚麼我會變成這樣。

很多事情一定是有原因和起源的，10歲時媽媽出軌。國中的時候心理有點變態，跟男同學有些親密的互動，我也在想說是不是喜歡男生，但我也有喜歡女生很奇妙。我也會偷看老師的裙子，跟所有小屁孩一樣，我也覺得自己有一點變態。後來哈日有看了A片文化，就接觸到很多變態的東西，就試圖想去學習變態的內容，像是偷看女生或點點點。

後來去演藝圈，性慾很旺的時候一天可以三次，後來長大一點，有一點機會就做了很瞎的事情，當時充滿快感，現在覺得很瞎。現在道歉都來不及了，很多人都說留下深刻的陰影，我也是，我也忘不了，我也不覺得是對的。這一波我也覺得..我不知道該怎麼面對，不管是我身邊的我看到的，大家一定都很辛苦，但我也在想，該來的不可能躲得掉，很多人翻車了，但他們的家人很無辜的是要去承受一切，從兩個人的，變成很多人的大家的陰影和傷痕。」

而佢亦深知事件影響太太孟耿如，着大眾放過太太：「耿如還年輕，還有很多路可以走，可以重新來過，這麼好的女孩請大家多多關注，多多幫忙，女兒也是，只有我應該是不可能再有機會重來，我活該，我只是要用這支影片提醒大家，有些事情它會結痂，但你要把它掀開來會流血，會很痛，會有更多事情發生，我也要拜託那些搧風點火、圍觀的、落井下石的，何必呢？你們真的都沒有犯過錯嗎？你們都沒有秘密不想讓人家知道嗎？就想我前面講的那些，很多人都不知道吧，就像我，其實我頭髮掉了很多，為了上台好看，都要戴髮片，我也想要留鬍子，禿着頭就上去，這是遺傳嘛，DNA啊，不可能啊，你就是會，好了，我還是對我愛的人跟愛我的人說抱歉，謝謝你們的信任，大家在群組講我也很矛盾，很棒，表示你們都是坦蕩的人。」