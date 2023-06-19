黃子佼拎刀自殘送院　直播爆大鑊：大小S有不良習慣！

台灣名主持黃子佼被爆呃17歲少女影裸照等性醜聞，今日（19日）佢拍片承認犯錯後，其恩師張小燕表示非常擔心，更指「大家都去找他了」，隨後透露妻子孟耿如已經搵到人，但具體情況未有透露。據了解，原本要主持活動嘅黃子佼失聯，及後被發現於住處拿刀自殘，警察獲報到場時黃呈現昏迷狀態，身上除手臂外，還有多處刀傷，經緊急送往台北長庚醫院，目前生命跡象穩定。

同時佢喺網上直播道歉時，忽然「流彈式掃射」，爆出大小S、具俊曄、吳宗憲、曾國城、夏宇童等多位藝人脫序行為：「早期那個，我真的是王八蛋，可是早期那個我，身邊也是很多王八蛋，害我走到現在。尤其我剛剛講大小S（徐熙媛、徐熙娣），我就是選擇算了，所以各位很多人會說，為甚麼那個時候《康熙來了》，反而她（小S）會一直跟我說抱歉。因為我們都有秘密，誰沒有秘密，大多數的人都有，看你要不要講，要不要放下，要不要let it go。」、「我不管不就是要說出來，我管你們去死，也沒有人要管我去死。」、「大小S有不良習慣，她們為甚麼可以逃過？」

當中佢點名大小S、范曉萱、阿雅、周俊偉有不良習慣，佢喺台北時，上述嘅人就邀請佢進行不良行為，喺韓國酒店入面，大S現任老公具俊燁更逼佢於浴室進行不良行為等。佢又指台灣主持一哥吳宗憲男女關係混亂；曾國城喺古蹟中山堂後台抽煙、喝酒；已婚女歌手跟製作人搞在一起；好朋友好兄弟婚內出軌等，失控行徑令人擔心其心理狀況。

對於被指控男女關係混亂等，吳宗憲回應：「人帥，真好。人醜，性騷擾。哈哈哈。」並坦言「蠻擔心他的」，但隨後又表示提告黃子佼。對於提到欠錢不還一事，吳宗憲說「已提告」。吳宗憲心情未收影響，但淡淡地說：「他這個不好好說話，就要去法院幫人家澄清了。」