限定主題菜單　美酒佳餚有口福

為吸引客人，餐廳不時推出特色主題的菜式，為識飲識食的客人帶來驚喜。近日又有名廚聯乘或以美酒作主題的限定菜單，部分更是只此一場，想嘗鮮就要把握機會。

海鮮配清酒

來到初夏無咩胃口，清新的海鮮菜大受歡迎。銅鑼灣CulinArt 1862 將於6月29日推出舉辦「初夏海鮮清酒饗宴」及大師烹飪體驗，客人享用開胃小食後，可走進烹飪課室，跟餐廳主廚Stanley Wong學廚，為自己親手動手製作頭盤醃北海道帶子刺身，之後繼續品嘗美食，菜式包括拖羅Tataki配海苔青醬、酢之物及海帶青瓜，主菜有藍水晶大蝦天婦羅和時令多寶魚，前者配西班牙番茄凍湯，後者加松木茸日式高湯及澳洲冬日黑松露，最後以款甜品製作的日式禪庭園作結。海鮮晚宴可配5杯清酒，讓海鮮味道加以提升。

新派粵菜

傳統的中菜固然美味，但新派的創意配搭，亦為客人帶來新鮮感。中環創意粵菜食府「口利福」和澳洲「利口福」兩位大廚合作，於6月19日至21日為客人推出聯乘菜單。頭盤先以醬椒鮮魷、花雕醉蟶子和麻辣鮮鮑片等冰鎮海鮮打開味蕾，點心有龍井甘筍蝦餃和海膽春卷，主菜有烤鴨絲伴海蜇沙律，意猶未盡的話，可額外加北京烤鴨配10克魚子醬。其他還有芝麻紅醋脆香茄子、白切三黃雞飯和有趣的絲苗香米雪糕，為味蕾帶來驚喜。