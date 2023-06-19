大仔家中開生日P　謝安琪爆張繼聰瑟縮健身房偷睇

歌手謝安琪（Kay）今日（19日）出席護膚品店開幕，以一龔Deep V長裙現身非常養眼。她表示近期正忙於拍攝ViuTV劇《法與情》，因牽涉大量對白，令她領悟出一套記對白新方法：「拍之前會眠一眠，消化下啲對白。」她指小休一會令她拍攝時更醒神，又笑言她的睡相近來成為劇組打卡景點，幸自己睡得優雅。

談到剛滿16歲的大仔張瞻日前與朋友在家中開生日派對，Kay與老公張繼聰為免阻住囝囝要瑟縮於健身房，Kay笑謂：「因為佢哋要玩遊戲唔夠位，又唔想匿入房好似唔參與咁，咪坐喺健身房又可以望到佢哋。」問到兒子有否拍拖？她説：「佢好識講嘢會話自己一直單身，都咁大個仔就算拍拖我都要接受，當然佢肯同我分享我會好開心，因為我都好鍾意傾戀愛事。」她又透露即將升讀大學的囝囝，心儀演藝及運動科學兩個學科：「之前陪佢去咗演藝學院Openday，佢仲讚搞得好好，我估佢應該係睇到跳芭蕾舞嘅女仔好靚女，哈哈！」問到會否送囝囝到外國升學？Kay表示若囝囝有意也可考慮：「不過我諗我會喊死，佢不嬲好黐我，若果係真我諗我會請幾個月假過去陪佢，等自己調整下心情。」