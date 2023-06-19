鄧洢玲加盟林盛斌公司做主持　唔抗拒着比堅尼

藝人林盛斌（Bob）創立的公司今日（19日）舉行9周年慶典，Bob感恩客戶多年來的幫襯，他透露今年個人發展方面，會在內地、馬來西亞、英國及荷蘭開巡迴Talk騷，公司亦成立主持團隊，跟多位主持包括鄧洢玲、余迪偉、葉文輝等深度合作，希望逐年壯大團隊，問到會否組成其他團隊？他坦言：「我哋曾經都同歌手合作，但始終唔熟，都係要搵第3方幫手，所以都係做番自己熟悉嘅嘢，專注主持方面。（做主持界教父？）嘩！咁大頂帽？我冇咁大個頭，我未有資格，好多金牌司儀，希望將來可以。」他強調跟多位主持人只是合作，並非挖角：「我哋都係搵啲自由身，本身冇經理人合約嘅主持合作，千祈唔好講挖角，同其他公司互相尊重，絕對唔敢挖角，我哋係主持嘅助手兼保母公司。」

而啤梨稱跟Bob多年前在電台共事，但合作機會少之又少，有天對方深夜突然約他出來食車仔麵：「以為只係普通食消夜，原來係傾合作，我覺得佢間公司近年發展得都好好，我依家都有喺電台開咪，如果有人幫我接吓工作都幾好，始終自己一個去得唔遠，而且佢間公司喺澳門、馬來西亞、內地都有聯絡，發展都幾全面。（咁咪陪唔到太太？）呢幾年已經陪得好多，可以發展吓！（主力做主持？）最快捷嘅工作係主持，Bob係老闆，佢接唔晒咁多主持工作可以畀我做，至於唱歌方面我一直都鍾意。」至於阿旦自嘲想不到一把年紀，Bob仍邀她合作：「多謝佢唔止係見到我個殼，仲見到我內在潛質，除咗主持外，我都有做網上拍攝同剪片，我可以做到幕後嘢，自主性好高，我見香港仲未有以主持團隊為主嘅公司，所以當Bob叫我加入，我都好心動。」她笑言除了水著，自己還有很多才能；問她是否「封印泳裝」，她否認：「着唔着泳衣都得，主要係睇吓專業、靚同顧客需要。」