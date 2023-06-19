【東京迪士尼】Fast Pass結束　新Priority Pass「免費」限定？

過去往東京迪士尼玩，大家為節省排隊時間，最常會走到快速通關票券機前，拿門票掃QR Code取「Fast Pass」，在指定時間到指定遊樂設施，便可直接入場玩，服務完全免費。

不過從6月7日起，東京迪士尼的Fast Pass服務已正式結束，取而化之的，將是今夏全新推出的「Priority Pass」，中文全名就是東京迪士尼度假區40周年優先入場卡！但這張新Pass跟舊有Fast Pass有何分別？以下為你解釋：

（一）Priority Pass用官方App領取

想取得東京迪士尼的Priority Pass，必須先下載東京迪士尼官方APP，跟着選擇想玩的設施，便可領取快證Priority Pass，它使用方式跟舊有Fast Pass完全一樣。其實在疫情期間，東京迪士尼Fast Pass也曾一度數碼化轉以App領取，可惜在2021年碰上付費化爭議才被中止。

（二）Priority Pass免費限定開放

乘着為東京迪士尼度假區40周年紀念而誕生的Priority Pass，雖然跟舊有Fast Pass服務一樣，都可免費領取，但分別是Priority Pass的免費將屬「期間限定」開放，換言之它隨時可改為收費服務，大家如想免費享用快速通關，建議盡早今夏出發。

（三）Priority Pass適用的遊樂設施

由於Priority Pass不像Fast Pass，會有快速通關票券機設在各遊樂設施前，所以大家要登入官方App，才會知道Priority Pass適用於那個遊戲，但大家可以放心，Priority Pass適用範圍基本上已包括「迪士尼樂園」及「迪士尼海洋」內合共14個熱門設施，包括：迪士尼樂園的巴斯光年星際歷險、怪獸電力公司迷藏巡遊車、巨雷山、小熊維尼獵蜜記、星際旅行：冒險續航、太空山及幽靈公館。

而迪士尼海洋就包括水上逗趣船、印度安納瓊斯冒險旅程：水晶骷髏頭魔宮、海底兩萬哩、龜龜漫談、海底巡遊艇：尼莫&好友的海洋世界，神燈劇場及忿怒雙神。

Priority Pass將來收費模式

既然Priority Pass「免費限定」已事先張揚，那麼將來會怎樣收費？或者大家可參考東京迪士尼在2022年5月推出的「Disney Premier Access」付費快速通關，它的領取方法跟即將推出的Priority Pass很相似，都是在官方App上選取指定遊戲，在指定時間入場，但各設施收費會按人氣高低而有所不同，而且一張入場門票，也只能換一人的Disney Premier Access，不能多人共用，將來Priority Pass或會參考這收費模式。