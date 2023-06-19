無綫節目巡禮︱張振朗2劇2綜藝威威　勢鋪路衝視帝

《2023 TVB年中節目巡禮》今日（19日）在灣仔會展舉行，出動近百藝員包括「視帝」陳豪、馬國明、陳展鵬、譚俊彥、「視后」胡定欣、蔡思貝，江美儀聯同蕭正楠、張振朗、龔嘉欣、劉佩玥、 劉穎鏇、袁偉豪、張曦雯等推薦下半年節目，包括8套「王牌劇集」《破毒強人》、《異空感應》、《奪命提示》、《靈戲逼人》、《羅密歐與祝英台》、《香港人在北京》、《旁觀者》及《新聞女王》。

「最強綜藝」則有《貝遊歐洲》、《歐洲鐵騎遊》、《約埋班 Friend 去旅行》、《尋找世界另一個我》、《森度遊》、 《北上搵食團》、《日本限定 Super 遊》、《日本 18 種住法》、《國際中華小姐競選 2023》、《香港重案》、《煮東煮西》、《中年好聲音 2》等。

下半年最多劇集的要數陳豪、張振朗與劉穎鏇各有兩套劇集出街，振朗更拍攝兩個綜藝節目，相當旺場，相反視后蔡思貝未有新劇，只有節目《貝遊歐洲》出街。

張振朗、劉穎鏇孖住兩套集《奪命提示》與《靈戲逼人》出街，問到孭飛可有壓力，他說：「都冇嘅，自己都好隨緣，兩套劇都係好作品。」穎鏇除了在《奪》中有性感打戲夠晒養眼外，在《靈》中有突破性演出化上大戲妝唱粵曲，對她是一個大經歷，事前去了學唱大戲，而曾參加新秀的振朗將會為劇集唱插曲，劇中則要彈琴扮演琴師。

問到振朗公司是否鋪路為他競逐視帝，他說：「文偉鴻不嬲都係視帝、視后收割機，但係獎項嘅嘢再講啦，希望畀到觀眾新鮮感，可能年頭撼親個頭，依家就迎來好運。」