袁澧林赴台發展跟林志玲學嗲　最愛台仔夠溫柔

藝人袁澧林（Angela）今日（19日）出席法國行李箱品牌DELSEY PARIS全新海港城專門店開幕，並聯同品牌全球行政總裁Davide Traxler及亞洲區行政總裁及全球營運總監Jorge Gonzalez主持開幕儀式。

Angela透露昨晚（18日）剛從英國倫敦回來，此行目的主要是欣賞舞台劇：「套劇叫《渺小一生》，係改編自一本我好鍾意嘅書，我早喺半年前已經買咗門票，初時都擔心有工作去唔到睇。今次喺英國留咗7日，我有邀請朋友同行，但佢哋一係冇錢一係冇時間，所以最後得我一個人去。（因為今年提名金像獎女主角，所以睇舞台劇改進演技？）其實未提名之前，早3、4年前我已經會飛去倫敦同紐約睇騷。」從未涉足舞台劇演出的她期望有機會踏台板，又謂最近有舞台劇試鏡機會，惟因工作撞期而無奈放棄。

工作方面，Angela坦言最想在台灣發展，最近終得償所願：「我月底會去台灣拍MV，年尾再會去台灣拍嘢，但未可以透露係咩類型工作。（你嘅國語得唔得？）國語挺好，但要似台灣人講嘢有難度。（要搵老師上堂？）我未必跟老師學，要經常聽同睇台劇。（要講得嗲啲？）我個人唔嗲，盡量啦，我都想嗲啲，但我個人比較爽朗。（學林志玲腔？）好，會向佢請教請教。」

講到台灣男生，Angela自言不是認識很多台灣男生，但印象中他們都很溫柔，而自己很欣賞台灣男演員劉冠廷：「上次喺金馬獎見到佢，我好似個瘋狂女粉絲咁衝埋去同佢合照，佢演技好好，每個角色都好神似。（想同佢合作？）我上次同佢合照，佢都認得我，佢話好似有個project同你合作，但最後冇發生到，真係好可惜，好想同佢合作。（演情侶？）演乜都得。（鍾唔鍾意佢呢個類型做男友？）唔好喇！工作為先。佢有女友，我對佢只係欣賞。（鍾意咩類型男仔？）唔好咁大男人同埋要溫柔啲。」