靈感煮意︰【網上麵包課×1個麵糰多種做法不同效果】藍莓卷

6月的《靈感煮意》，將會跟大家上麵包課。有這概念是源於不少人都以為︰食譜分量最重要，做法是其次，只要分量對，一定做出好麵包。其實這個想法是大錯特錯，同一個濕麵糰，只要用不同方法，便可做出不同質地。今個月，我將會用一個類似的麵糰，但使用4個不同做法，教大家怎樣變通然後做出不同質地和味道的麵包。

第三集做的，將會是加入了海綿種的藍莓卷，再配合有步驟地加材料和融合的方法，誰說做麵包要搓到手軟？

海綿種

無漂中筋麵粉 120克

原味全脂希臘乳酪 90克

水 10克（視乎乳酪質地）

麵糰

無漂中筋麵粉 120克

速發酵母 3/4茶匙

海鹽 4克

熟蜜糖 20克

橄欖油 20克

水 60克

另需藍莓醬150克

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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