韓星朝聖Bruno Mars首爾騷　疑恃特權拎飛惹公憤

美國樂壇天王Bruno Mars過去一連兩天假首爾蠶室綜合運動場舉行兩場演出，合共招待10萬觀眾，吸引大批韓星朝聖。爆紅天團防彈少年團（BTS）成員V與BLACK PINK成員Jennie各偕好友捧場。V與韓劇《花郎》男星朴敘俊及朴炯植等興奮睇騷；Jennie則與Rose等同行，隊友Lisa亦有現身。

男團Big Bang隊長G-Dragon與圈中好友李洙赫結伴到場，巧遇樂壇前輩朴震榮與女歌手宣美即上前握手。除了演歌界「人氣王」林英雄，人氣組合Seventeen、NCT、EXO、Monsta X及Red Velvet亦各有成員被捕獲。女團少女時代成員秀英與男友鄭京浩高調晒恩愛。宋慧喬、韓劇《九尾狐傳1938》男星李東旭、《車貞淑醫生》女星嚴正花、韓佳人與丈夫延正勛、柳俊烈與李東輝、李帝勳等亦有到場，令台下星光熠熠。

大批韓星熱捧Bruno Mars演唱會卻惹起公憤，不少網民質疑名人恃特權向主辦及贊助商索取門票，主辦單位回應稱很難控制贊助商將門票贈予何人。不過，有網民發現韓劇《現正分手中》女星奇恩世在社交網展示的門票，是同劇女星宋慧喬以自己英文名訂購了6張門票贈予同僚，大讚喬妹完全沒自恃是藝人而享用特權。

另外，Jennie日前在BLACK PINK悉尼演唱會，被拍得在台上「遊魂」，突然背向觀眾發呆，要隊友提點，至於男團EXO成員Chen、伯賢與Xiumin，本月初單方面宣布與SM事務所解約，今日（19日）又指雙方已傾掂數，釋除誤會，決定留低不離巢。