生性放蕩　出軌搵情郎

近年日本AV界興起拍攝「胸糞」系列，所謂胸糞，即係心情不快、心感不忿嘅意思，劇情通常講述女主角背住伴侶偷食，令觀眾替男方被戴綠帽而感到不忿，但睇到女主角放蕩出軌嘅情慾場面時，卻又情緒高漲興奮無比，心情真係好複雜呀！

正淫君子

喺Madonna出品嘅《尋找新居新婚NTR》當中，正太同老婆仔大城雪乃結婚一年之後，決定搬間靚屋繼續過住幸福生活，於是搵地產經紀陽介幫手，佢份人有交帶又有誠信，因而得到正太嘅信任，好放心咁叫佢陪雪乃處理搬屋事宜。估唔到陽介係正淫君子，一直垂涎雪乃嘅美色，去到新居之後更加嚟個霸王硬上弓，不過雪乃好快就被對方嘅雄風征服，之後兩人仲多次喺新居偷食，正太頂綠帽真係由頭笠到落腳喇！

慾火重燃

於Ideapocket推出嘅《胸糞NTR令女人着迷的正是SEX》入面，櫻空桃同老公結婚之後，一直都唔滿足，因為老公嘅性能力實在太差。有一日，桃妹參加舊同學聚會，重遇舊情人太郎，兩人酒過三巡之後慾火高漲，於是去酒店重溫舊夢，太郎強勁嘅雄風令桃妹欲仙欲死，仲爆發埋潮吹添！自此之後，佢哋經常相約出嚟爆房，有幾次老公打電話嚟，桃妹仲一邊激戰一邊講電話，簡直就係當老公冇到！

本性盡現

片廠Prestige製作嘅《胸糞不道德NTR》，講涼森玲夢係一名女教師，喺學校同小鮮肉大雄搞搞震，好明顯違反操守，後來事情被小田先生發現，更以此作威脅玲夢獻身。起初玲夢都心不甘情不願，但係小田先生除咗雄風夠勁，而且仲大玩各種情趣玩具，將玲夢嘅情慾神經同好色本性完全釋放，令佢每次都樂在其中，之後就算被大雄發現佢哋喺校園鬼混，玲夢亦照樣盡情享受同小田嘅床戰，視大雄如無物。

簡評

喺3部作品當中，本仙最欣賞由大城雪乃主演嘅《尋找新居新婚NTR》，原因係雪乃真係做得好好，入型入格，外表斯斯文文，但係同姦夫激戰時就表現得放蕩又享受，而飾演姦夫嘅男優個樣又真係夠奸又夠賤，令觀眾睇得更加投入，相當同情被戴綠帽嘅老公，戥佢唔抵！