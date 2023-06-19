AK懶理負評堅持所愛　我行我素無懼惹誤會

男團MIRROR成員江𤒹生（AK）近日相隔一年再推出單曲《Keep Rollin'》，由於與製作班底已多次合作，故已甚有默契，AK更分享歌曲內容：「周遭有太多『想我好』的聲音，令人有時會忘記了自己真正喜歡的音樂、喜歡跳的舞蹈。不因為別人的說話而背棄所愛的事物，挺直腰板、看清內心繼續向前滾動，就是Keep Rolling。學懂拒絕是成長重要的一課，與其說是對身旁的人的控訴，更是對自己的提醒。」

而Rap詞方面則找來Lokman與Alton助陣，AK直言對兩位兄弟高度信任，他說：「因為今次自己有份参與創作，一開始就已經有搵兩位兄弟幫手參與嘅想法，因為《虎道門》同《Rebound》，絕對相信佢哋寫Rap詞嘅能力，所以好開心可以同佢哋一齊玩，連同作詞人Oscar一齊溝通去完成。」對於歌詞直白歌詞加上Rap詞，問到可擔心令人誤解得罪大眾嗎？AK直截了當表示：「如果要誤會，再解釋都係會誤會。」

向來鍾情日本文化的AK，過去作品都有濃厚的日本風味，今次新歌MV場景亦加入了日本庭園、鳥居、提燈、茶道等元素，服飾上亦穿上不同的羽織，型格十足，他說：「自己好鍾意日本呢方面嘅文化，好想將呢個主題放喺自己身上，例如場景方面，因為想呈現日本空間感，所以盡量搵一啲代表到日本嘅建築物同擺設與道具，至於赤膊造型，係同導演一齊構思出嚟，覺得咁樣好有型！」