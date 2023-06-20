【是日通勝】

農曆五月初三

癸卯年 戊午月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：修廚、作竈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、14、21

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：愛情運差勁，建議收拾心情，專注於工作。

金牛座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

雙子座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

巨蟹座：主動向另一半表達關懷，對方會更喜歡你！

獅子座：愛情運上升，是時候向心儀對象發動攻勢。

處女座：人逢好運精神爽，愛情與事業都漸入佳境。

天秤座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

天蠍座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

人馬座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

山羊座：易破財！處理錢銀問題要打醒十二分精神。

水瓶座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

雙魚座：飲食要節制，忌大魚大肉，提防病從口入。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）雞 事業旺

（跌）兔 人緣差

鼠：機會稍縱即逝，做事要果斷，免得後悔。

牛：加強人際溝通冇蝕底，有利事業發展。

虎：要顧及伴侶的感受，加強溝通有必要！

兔：是日沖煞，人緣欠佳，勿對別人太苛刻。

龍：事業運下滑，身邊小人多，要保持警惕。

蛇：工作運勢平穩，付出愈多，收穫愈多。

馬：暴食暴飲會有後遺症，謹記健康最重要。

羊：精神不錯，適應力強，做事得心應手。

猴：事業發展一波幾折，保持冷靜莫氣餒。

雞：士氣強，在職場上表現自己，有力突圍。

狗：工作機遇不會從天而降，要靠自己爭取。

豬：事業發展遇阻力，有想轉換環境的想法。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

口之禍福

口為出納之官，主宰晚年的運勢，所謂「病從口入，禍從口出」，故口之形態如何，影響人生非少。口是由上下兩片唇所組成，上唇主情，包括愛情、友情，下唇主慾，包括情慾、食欲，所以要求上下唇最好比較厚一些，如此便可在情及慾上不止於太過和不及了。若上唇太厚代表為人過於熱情，若太薄代表為人冷酷，下唇太厚代表貪慾和色慾容易太多，如下唇太薄便代表會偏食或過於挑剔飲食，同時也容易有性冷感之傾向。

口形則宜大一些，當然要大而有收，即口唇不可有合而見齒的情況，這表示人會有惰性，做事不積極而得過且過，呼吸系統毛病也會較多。口之兩角宜向上，即仰月口也，表示人之量度大、活力強、樂觀，若兩口角向下，即覆舟口也，表示人之健康較差、悲觀、器量小。

唇色宜紅澤，代表人的健康良好，有食福。若唇色青白、主貧血、健康差，唇色若暗黑或紫，要小心患有心臟病或與腎有關之毛病。

人的晚年好與壞，口的美好與否佔有很大的關係，君不見很多流浪漢、乞丐、孤獨長者，其口形通常都是生得不理想的。