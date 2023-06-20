星玄︱范冰冰旺到發光！零濾鏡白裏透紅激靚

今日係6月20日，農曆五月初三，通勝話今日大事勿用，即係如果你有重要事要處理，好似搬屋、開張，就唔好揀今日喇，記得留意呀。至於今日最旺生肖係雞，屬雞嘅朋友事業旺爆呀，因為你哋士氣好強，喺職場上表現自己，一定有力突圍。

屬雞嘅范冰冰經歷逃稅風波之後，已經重新振作，尤其佢嘅顏值真係冇得彈呀！雖然已經41歲，但佢保養得宜，近期佢公開起身一刻嘅面貌，唔單止冇開濾鏡，仲全素顏上陣，雖然連頭都唔梳，不過一樣靚到爆，送佢四個字：得天獨厚！

最近冰冰不停喺外國出席唔同電影節，叫得做紅毯女王，當然好搶風頭啦，點知喺法國一個影展失手喎，明明勁性感上半身透視裝，但因為頭飾畀人笑係蚌精！冰冰都冇認輸喎，即刻反擊話仲有可能係青口，果然係士氣強勁，鍾意點着就點着，敢於表現自己。雖然有負評，但都叫喺咁多明星入面突圍。今日事業繼續旺喎，唔知幾時有新作品面世呢？至於屬羊嘅朋友，精神唔錯適應力強，做事得心應手運程好唔錯呀。

今日嘅幸運星係處女座，人逢好運精神爽，愛情同事業都漸入佳境。處女座嘅Gin Lee加入英皇後，即獲重金力捧，而佢亦好叻女，喺早前嘅《十大中文金曲》奪得十優歌手以及金曲獎，收獲豐富！至於Gin Lee同圈外男朋友嘅感情亦好穩定，果然係愛情、事業兩得意！佢仲透露計劃今年年底，或者出年年頭開騷，所以打算出多幾首跳唱歌嚟配合個唱，真係好令人期待！另外巨蟹座嘅朋友，不妨主動向另一半表達關懷，對方會更鍾意你！