尼古拉斯基治90年代超人電影埋門一腳拍唔成

講開超人電影，最經典肯定是基斯杜化李夫（Christopher Reeve）由70至80年代主演的系列，近年則有慘被華納打入冷宮再回歸再被踢走的亨利哈維爾（Henry Cavill）。其實90年代曾經有一套難產的超人電影，由初代蝙蝠俠導演添布頓（Tim Burton）執導，並由身為超人迷的尼古拉斯治基（Nicolas Cage）主演，片名為《Superman Lives》，原定1998年上映。

劇情改編自漫畫中的超人之死段落，片尾大戰打算是超人與外星巨型蜘蛛激鬥。當時劇組已製作好場景道具，尼古拉斯亦已試穿超人戲服，不過由佐治古尼（George Clooney）主演的電影《蝙蝠俠與羅賓》（Batman & Robin）於1997年上映，行搞笑路線被劣評兼票房滑鐵盧，加上添布頓1996年電影《火星人玩轉地球》（Mars Attack!）失收，華納被嚇怕叫停計劃，並在2000年正式放棄，成為尼古拉斯一大遺憾。尼古拉斯在第3任妻子Alice Kim於2005年誕下兒子時，為兒子改名為超人名字Kal-El，作為紀念。