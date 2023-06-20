臨尾黑化弱女暴走　黃智雯床戲搶Fo纏綿變纏鬥

藝人黃智雯、陳展鵬、湯洛雯及劉佩玥等演出的無綫劇集《隱門》即將踏入結局篇，本周劇情可謂高潮迭起，不少主線角色人設將迎來重大轉變，當中智雯飾演的張心月，將由「柔弱版」變成「暴走版」，驚現180度的轉變。

劇中將揭示智雯隱藏多時的黑暗面，除更會披露黑化的真正原因，不過也不及當中一場與子恆的床戲搶Fo。於曝光的劇照中，智雯穿上入膊連身裙，與子恆坐於床邊調情，之後子恆為智雯按摩頭部，繼而吻其香肩，不過當子恆想進一步行動時，智雯卻極力反抗，欲霸王硬上弓的子恆，最終與智雯由纏綿演變成纏鬥，名副其實的床戰收場。

四大角色離奇死亡

智雯昨日受訪時表示：「呢場係回憶戲，劇情講子恆已經死咗，想表達其實我哋夫婦關係一早已暗藏裂痕，因為講我冇得再生小朋友，所以拒絕老公行房。（場戲好似打交咁！）拍嗰時好投入，因為呢個老公真係太衰，所以我係一巴車埋去，不過拍之前都溝通好晒，啲位係點樣郁、點樣就，冇乜親熱程度，好多都係點到即止，所以好順利嘅！」而除了角色有重大轉變，據知亦將有四大角色離奇死亡，當中包括展鵬養父魯振順。

《隱門》收視上升

智雯的落力演出亦獲得回報，無綫昨公布最新收視成績，三線劇集收視報升，當中《隱門》最高收視22.3點，升0.6點，《一舞傾城 》大結局最高收視21.7點，升1點，《愛‧回家之開心速遞》跨平台直播收視最高22.6點，升0.5點，成三線劇集收視之冠，而上周三首播《天龍八部》最高收視17.9點。資訊節目《東張西望》最高收視23.1點，升1.1點，高踞上周節目收視榜首。