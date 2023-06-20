非一般冰室新體驗！牛奶冰室銅鑼灣旗艦店開幕

【特約報道】牛奶冰室旗艦店於銅鑼灣廣場二期開幕！以牛奶作主題，延續冰室餐點、懷舊美食，特別是港人最愛的奶茶及菠蘿包等，勾起大家的集體回憶！同時致力結合地道美食與現代元素，發揮無限創意，令傳統元素轉化成無限變化，創出懷舊口味新潮風格，為新一代香港人打造「冰室新體驗」，讓客人享受充滿人情味的用餐體驗。

銅鑼灣上班族人氣之選

旗艦店開設於銅鑼灣廣場二期地舖，十字路口位置顯眼，開店不足一個月已成為區內住客及上班一族的飯堂，同時也吸引許多遊客光顧！店舖面積2,000多平方呎， 設有120個座位。全日四市，分別早、午、茶及晚市，提供不同種類美食；並定期推出時令菜式及新產品，給食客帶來新鮮感。此外，冰室以中央嚴選優質食材，更自設子公司管理蔬菜來貨，確保食材衞生、安全及可持續。

北海道特濃8.0牛乳軟雪糕特飲

除了傳統冰室的黑牛、白牛及紅豆冰等飲料之外，今個夏日，牛奶冰室專誠由北海道引入濃度達8.0的牛乳軟雪糕，採用農場牛奶及當地製造，口感綿軟幼滑、奶味濃醇味道香甜；牛乳軟雪糕分別配以經典港式奶茶、香濃咖啡或特濃可可三款特飲以供選擇，好讓大家味蕾醒神一「夏」、一起品嘗特濃牛乳軟雪糕！這三款特飲暫時只在銅鑼灣旗艦店有售。

自家製拉絲芝士菠蘿包及紅豆西多士

下午茶時間，紅豆西多士、爆漿拉絲菠蘿包就最受歡迎。餐廳糅合無限創意，為原味西多士添上粒粒紅豆及煉奶，口感層次立即提升；乘着拉絲熱潮，創作出外皮香脆，內餡填滿兩款馬蘇理拉及車打芝士的爆漿拉絲菠蘿包，每一口都充滿驚喜！

常餐瑞士雞翼撈即食麵受歡迎

全日常餐的瑞士雞翼撈即食麵是冰室受歡迎的懷舊美食。味道香甜瑞士汁撈即食伊麵加上惹味雞翼，配搭口感幼滑、奶味香濃的牛乳炒滑蛋及香脆蒜香牛油多士，好味又滿足。

而晚市提供經典鐵板餐，醬汁澆在熱烘烘的鐵板上，即時散發出熱騰騰的蒸氣及悅耳的「滋滋」聲、香氣撲鼻，帶來不同的感官刺激；特選的厚切肉扒分量十足，賣相吸引，令人食不停口。

牛奶冰室旗艦店

地址：香港銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期地下G04號舖

電話：2631 2347

網址：www.milkcafe.com.hk