新劇踢爆拍拖　白敬亭宋軼獲官方認證係真情侶

內地小生白敬亭憑主演劇集《開端》及《卿卿日常》（即《川內相親》）而人氣急升，去年中接拍古裝劇《長風渡》，想不到殺青沒多久，就爆出與女主角宋軼假戲真愛的消息，當時劇集未定檔已大收宣傳之效。及後不時拍得二人出雙入對，宋軼甚至在男方父母家吃飯，餐後又一齊返回白敬亭的別墅，同居消息傳得甚囂塵上，然而雙方始終未就戀情「官宣」。

日前《長》劇終於推出，想不到投資方在釋出的預告片上方，標題「《長風渡》絕世甜劇，真情侶演繹歡喜冤家」，似乎代男女主角承認拍拖，令不少網民嘩然！而劇集上架後，立刻衝上中國戲劇熱度榜亞軍，僅次於冠軍戲肖戰、李沁《夢中的那片海》，不過有戲迷卻心水清，發現《長》劇畫面有非常明顯的穿崩鏡頭，例如鏡頭攝着白敬亭，但其腰背部竟有類似爪子似的機器勾住，鏡頭全程沒有避開，後期也沒有加工處理，認真失策！

該劇暫時一口氣釋出前6集，交代白敬亭與宋軼從相看兩相厭到因緣際會下成親，有粉絲指二人CP感滿溢，尤其大婚典禮的浪漫對視，有網民留言也「沒有技巧全靠真感情」，甚至有人認為兩人根本是在為預演婚禮，甜蜜滿瀉。