廣末離婚恐失10億日圓　姦夫傳仲有「小四」

育有3子的昔日女神廣末涼子的婚外情風波沒完沒了，其夫Candle JUNE日前單拖開記者會公開夫妻私生活，又大爆廣末精神不穩及多次提出離婚後，傳觸怒了廣末所屬的事務所。

廣末現正參演NHK電視台熱播中的晨早劇《爛漫》，扮演男主角病逝的母親，雖然電視台宣布今後會如常播出其回憶戲份，但她因不倫醜聞已令好媽媽形象完全破產，痛失全部4個代言。據知廣末現時廣告身價約4000萬日圓(約220萬港元)，廣告停播後，她需賠償餘下的酬勞，甚至廣告重新製作的費用及宣傳費等，加上原本主演的電影被換人，違約金高達4億日圓（約2200萬港元）。

此外，廣末於2017年以個人名義購入的寓所，現時市值約2.5億日圓(約1377萬港元)，加上多年積蓄，若她強行要與現任丈夫離婚，恐要與男方「分身家」及支付精神賠償，連同未來工作的損失等，估計超過10億日圓（約5511萬港元），代價慘重。

另一方面，「姦夫」鳥羽周作同樣周身蟻，有傳他除廣末之外，更疑有「小四」。有傳媒爆料，近日一名女子於鳥羽與廣末爆出不倫醜聞後，自爆與鳥羽有親蜜關係，並四圍對人公開雙方短訊作證。雖然鳥羽強烈否認，又稱對方捏造，但有指他於搭上廣末前，曾向妻子提出離婚。而他下周原定有份演出的NHK電視台的烹飪節目亦被抽起。