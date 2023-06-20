傅嘉莉朱智賢扭腰呻吟！《濠玩夏水禮》玩意淫？

夏日炎炎除咗正好眠之外，想消暑梗係要睇好嘢啦。TVB就最為人設想，推出遊戲節目《濠玩夏水禮》，雖然一班女藝人，真正性感嘅Moment唔多，不過有得睇唔通唔睇咩！最近嗰集一班囝囝囡囡，又去到泳池玩遊戲，冇睇嘅朋友一打開社交媒體，嘩乜咁大尺度呀？睇Cap圖都好大件事喎！

睇傅嘉莉、朱智賢、劉溫馨嘅表情，仲有畫龍點睛嘅字幕，就算我係一個完全唔心邪嘅君子，都難免諗埋一邊喎。雖然呢個世界，已經去到有片都冇真相嘅地步，但至少喺呢個Case，我哋都搵到TVB係唔係真係好似班網民咁講，去到咁激又冇道德先。

睇番段片，原來係班女藝人，要着上美人魚下擺，瘋狂扭腰踢腳，邊隊踢得最多吓就贏，其實都係好健康嘅遊戲嚟，而主持阿Bob係口多啲，但都似係搞氣氛多啲喎，而一班女藝人連普通嘅露肉都算唔上，今次班網民真係炒炒哋車喇。

其實玩得呢啲遊戲，就梗係要放啲啦。睇吓05年TVB同類型水上節目《水著歡樂獎門人》，一班女將好似陳彥行、姚樂怡、楊嘉雯、吳文忻等等，個個都真刀真槍、實牙實齒咁玩，依家咁樣都話犯規，不如去睇教育電視啦！