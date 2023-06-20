熱到一個點　冰涼特飲撲火

天氣炎熱，氣溫上升到一個點，偶然又大雨雷暴，戶外工作一陣子已受不了，這個時候，最好來一杯冰涼爽快的特飲，即時消暑解喝。

仲夏海洋

趁天氣晴朗，到海灘游水或出海，最是好玩消暑。圓貝近日推出的仲夏彩日系列以海洋和天空作靈感設計，選用天然超級食物如藍藻、蝶豆花、粉紅石榴、杧果和菠蘿入饌，藍藻白雲以柚子、杧果、熱情果和藍藻岩鹽糖漿和蝶豆花奇亞籽啫喱等打造，表面鋪椰子奶蓋，猶如藍天白雲影照下的海洋。另外還有黃白藍相間的晴天杧杧和富清新氣息的紫想榴戀，未喝都覺爽快。另外，因應品牌於尖沙咀開設分店，於6月指定日期和時間推出HK$1珍珠奶茶優惠，登記成會員的人士可用HK$選購1杯精選人氣飲品，送完即止。

沙冰冰茶

在講求健康的飲食習慣下，大家選用的食材也日益講究。agnès b. CAFÉ早前推出全新夏日餐單，以超級食物如三文魚、羽衣甘藍和牛油果等做主角，打造多款菜式。同時間，品牌推出4款新特飲。選用鮮果乳酪和水果製作的杧果乳酪燕麥奶沙冰及紅火龍果香蕉燕麥奶沙冰，清甜富營養。以伯爵茶作茶底的青蘋果熱情果冰茶及泡沫玫瑰黑糖茶，同樣清涼甜美。

提神咖啡

除了鮮甜水果，做到攰來到冰凍咖啡是個好提議。星巴克在這個全新日，以「一起咖啡 不止咖啡」作主題推出多款特飲，Starbucks Refreshers星冰爽飲品就有杧果火龍果檸檬及杧果火龍果椰奶星冰爽2款口味。若喜愛濃郁的口感，就有夏季限定的脆脆海鹽焦糖燕麥奶咖啡、脆脆海鹽焦糖燕麥奶星冰樂和脆脆海鹽焦糖燕麥奶忌廉星冰樂，夠晒醒神。

滋味開心果奶昔

香滑美味的奶昔，滋味又可作飯後甜品，Shake Shack由現時至7月23日推出限定開心果奶昔，意大利開心果加海鹽和天然蜜糖加雲呢拿雪糕混合，鹹中帶甜而有堅果香，表面再加一層鮮忌鮮，滑上加滑。當然，客人也可以揀選無鮮忌廉版本享用，質感更輕盈。

清甜香杧

夏天有各式各樣的水果，鮮甜的杧果就是其中一種。McCafe日推出Double杧果雪冰，選用呂宋杧和象牙杧製作，雙重杧果香。杯身印上角落小夥伴的圖案，就更得人鍾意。官方App用戶點擊首頁內的優惠券，會有「Double芒果冰雪減$3」優惠。

清涼椰香

吃東南亞菜最愛來個椰青，清熱消滯。Flash Coffee在今個夏天再次推出「夏日椰椰」特飲系列，除有香滑咖啡椰椰、椰子冷萃黑咖啡和香濃抹茶椰椰，新出的熱帶斑蘭咖啡椰椰，斑蘭和椰子混合，充滿熱帶風情。另一款醇厚焙茶椰椰，濃郁的焙茶加上椰子和奶香，剛好平衡。各款椰椰也可轉閃冰冰，在夏日飲一杯，冰涼又解渴。