壽星吳偉豪獲馬德鍾祝奪視帝　爆老竇吳大強吸金力強

藝人吳偉豪（Ricco)今日25歲正日生日在工作中度過，與馬德鐘、蔣家旻、江嘉敏、程可為、林景程和徐榮等在教堂為《非常檢控觀》（暫名）開工，Ricco開心表示入行以來年年生日都開工，馬德鐘送上生日大祝福，祝吳偉豪有望成為最年輕視帝，破古天樂紀錄，「同佢合作過3套劇，第一齣《跳躍生命線》佢兩句對白都講唔到，《有種好男人》好好多，到今次佢成熟表現出色，令我刮目相看，係超班。」Ricco被馬德鐘戴高㡌即表示好驚，感壓力大，表示自己只是做好本分，與好演員合作好難得，加上與馬德鐘今次是拍檔，更加熟落。他表示收工不會約人慶祝，笑言「大強（父親吳大強）等緊我。」回家與屋企人慶祝，孝順的他覺得生日要特別多謝媽媽，因為爸爸已獲得大眾關注，故會關注多點媽媽。提到父親身體狀況不錯，保持有工作，希望父親更上一層樓，並笑言父親比他忙，馬德鐘亦笑言大強賺外快比Ricco多。

剛過去的父親節馬德鐘表示收到兒子訊息，向來不太注重節日，覺得兒子身在外地仍記掛自己感開心，Ricco稱父親節當天病倒，沒有隨家人出外吃飯，之後會再補祝。