黎諾懿同兒時偶像譚玉瑛演姊弟　火花四射一Take搞掂

藝人黎諾懿與譚玉瑛日近拍攝醫療主題的微電影廣告，飾演姊弟的他們感情深厚，不過隨着歲月流逝及疫情洗禮，關係漸變疏離，諾懿更忙於工作忽略了患病的家姐，短短數分鐘劇情宣揚親情可貴，令活在忙碌的都市人得以反思。

二人曾合作綜藝節目，即使首度搭檔演戲也默契十足，其中一幕姊弟鬧交的鏡頭更是火花四射，一Take過完成，能夠跟「兒時偶像」譚玉瑛演對手戲，諾懿大呼驚喜：「好開心可以同譚玉瑛姐姐合作，佢係我前輩兼兒時偶像，同佢演戲係好緊張，好在譚玉瑛姐姐和藹可親又專業，拍攝過程好愉快，鏡頭後佢仲分享好多『煮食經』、人生點滴畀我，仲叫我要好好享受人生。」談到拍攝難忘事，諾懿指目睹飾演家姐的譚玉瑛患病，自己在旁愛莫能助的感受，勾起兒子「小春雞」黎峰睿早前感染病毒，持續發高燒致肺部發炎的經歷，他表示：「寧願自己病，都唔想見到屋企人病，睇住佢哋病，自己又幫唔到手係最痛苦。」

該片宣揚親情可貴，諾懿近年亦為了多陪伴家人選擇「減產」，他說：「現時主要朝綜藝方面發展，因為時間比較容易控制，做埋綜藝節目監製，因為監製嘅工作可以留喺屋企搞，方便湊仔，加上年紀大啦，唔想捱太多夜，拍劇方面打算貴精不貴多，兩年左右一部。」