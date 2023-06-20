連詩雅獲送蛋糕預祝生日　煮新菜畀陳家樂試食

藝人黃翠如、連詩雅（Shiga）、陳自瑤（Yoyo）、支嚳儀、顏志恆等，今日（20日）在清水灣拍攝飲食節目《煮東煮西》，期間大家送上蛋糕預祝Shiga生日。黃翠如、連詩雅與陳自瑤受訪，名乎其實三個女人一個墟，七嘴八舌，她們笑言平時也講不停口，果然是閨蜜。

翠如笑言今次她們是試食主持，只是負責試味，不用下廚，三人中Shiga、與Yoyo廚藝了得，特別是新婚的Shiga拍攝後，隨即煮新菜式給老公陳家樂品嘗，Shiga說：「佢呢排隻眼唔舒服，希望食少啲味精，對佢有幫助。」

「地獄廚神」翠如被問到拍攝節目可有增進廚藝，她說：「前幾日先煮沙薑雞翼，雖然煎燶咗少少，但係剪咗去就得啦。」翠如早前到外地兩個月拍攝旅遊節目，原本計劃休息，但接到可以3人一齊拍攝節目，故立即答應開工。問到甚麼時候再拍劇？她說：「搵我哋3個一齊，拍咩都可以。」

連詩雅講到35歲生日怎樣慶祝？她指當日與老公老公也未知是否要工作，認為要工作也不緊要，開心日日都是慶祝。問到生日願望可希望生BB？她說：「淨係想身體健康，身體健康就做乜都得。」