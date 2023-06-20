大坑懷舊打卡熱點逐個拍

提起位處天后及銅鑼灣兩區中間的大坑，有着自成一角的寧靜氛圍，同時亦不乏重量級的打卡景點！新鮮熱辣有於1936年落成、2009年成為一級歷史建築的虎豹別墅剛重新對外開放，大家當然要到這幢碩果僅存、採用中式折衷主義設計的建築參觀兼勁影靚相。另外同區還有多個充滿懷舊色彩的餐廳食肆及消閒好去處，同樣值得親身去體驗一番。

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重新修葺 導賞參觀

作為昔日華僑商人「萬金油大王」胡文虎大宅的虎豹別墅，由4層樓高的主樓、私人花園以及工人宿舍組成，特色是採用了上世紀20至30年代的中式折衷主義建築風格，構思和布局均採用西式建築方法，並以傳統中國建築特色作裝飾。與此同時，受到緬甸佛教的影響，室內布滿了與佛教故事相關的浮雕布置。於2019年起虎豹別墅以音樂學院「虎豹樂圃」形式營運，於2022年年底停止營運後交還政府。古物古蹟辦事處花約半年修復了損耗的外牆、室內牆壁剝落的色彩，及更新展品和增設展板，並且陳列了大宅內現存的原裝傢俬後，即日起以導賞形式重新開放予市民參觀。現時導賞團逢周五至日及公眾假期舉行，每日四節，每節名額24人。由導賞員帶領下可參觀大宅的私人花園、正門、傳菜通道、地下起居室、遊戲室、飯廳、主人房及1樓起居室，當中的大宅正廳絕對係打卡重點，無論係高高懸掛的水晶燈、昔日的「虎豹」琉璃正門，以及栩栩如生的老虎琉璃偏門，每一部分均是昔日原有組件，絕對要影低留念。

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低調髮型屋 濃郁古典情懷

走進大坑，感覺不像旺區般高樓林立，不時會找到偏矮的建築，而且內裏更有與別不同的店舖。位於書館街樓高3層建築內的Allure Customised Hair，灰色牆身加上木門，門外擺滿了肆意生長的植物，很難令人想到竟然有間理髮店。店內布置亦夠特別，從鏡子到枱面擺設都充滿着維多利亞式的古典華麗感。更意想不到的是，店內擺放着一部鋼琴，店主不時技癢彈奏古典樂曲。而2樓則是私人音樂廳，擺放了店主大量黑膠唱片，並不時找來樂手舉行音樂會。顧客理髮需先預約。

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5層唐樓 賞建築睇展覽

喜歡藝術及血拼的朋友，則別錯過結合了活化古蹟、藝術展覽及時尚創作於一身的The Shophouse。該店位於大坑第二巷一幢被列為三級歷史建築的唐樓內，建築樓高5層，整體空間有4,000呎，可欣賞這幢建築的同時，這裏會不定期舉辦藝術展覽，由世界各地引入藝術品，展出的作品範籌相當廣泛。1樓是Cafe，可以品嘗不同的咖啡或茶；樓上另設零售概念店 Otherthings，售賣各種限量精品及獨立雜誌。而天台是花園同時也有舉辦Workshop的空間。

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精挑細選 德日雜貨

喜歡懷舊雜貨的話，位於大坑新村街的The Minimal應該會是你杯茶。此店原本是尖沙咀的燈具店，搬來大坑後變身為雜貨店，店舖雖小，但五臟俱全，除了天花板上掛了各種風格迥異的吊燈，還有美式古董玩具，日式花襯衫，別致杯具，徽章胸針等。店主分享，店內的大部分燈具由德國進口，其他雜貨玩具則是來自日本，設計充滿復古風情，上了年紀的朋友到訪的話，肯定勾起不少回憶。如果逐件仔細觀看，花上一天時間也看不完。

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茶檔美食 星級之選

在大坑街道漫步，不可錯過的還有傳統茶檔。炳記茶檔早於50年代開業，難得的是今時今日依然維持着昔日的鐵皮屋模樣，而且出品極有水準，其中的奶醬多、豬扒麵和凍奶茶可謂享負盛名，除了街坊客，還吸引陳奕迅等星級食客慕名前來。其中奶茶更是必飲之選，茶味香濃、口感順滑。雖然現時是暑熱天氣，仍然有不少街坊及遊客坐在街邊品嘗茶餐，絕對是感受大坑的一種獨特方式。