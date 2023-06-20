港姐2023︱「仙氣曾淑雅」被Foul唔傷心　有得面試就滿足

在「2023年香港小姐競選」複選中首次亮相的理大碩士生陳旑（Floria），氣質被冠以「仙氣曾淑雅」，人氣熱度高，不過昨日她在社交網宣布入圍止步。但對於有份參與「港姐一日遊」面試，過程開心和感覺幸運，可謂充滿正能量。「評委問我為甚麼想選港姐，我說因為香港是我的lucky city，在這裏，我遇到了太多値得我感恩和慶幸的人和事。我的好友自從認識我，就磨拳擦掌地告訴我，一定會給我報名港姐，今年報名開始，她就激動地跑來跟我說要給我當提名人，她真的好可愛好好笑。我有一群無比愛我和支持我的好友，我已經覺得人生好美滿。」

Floria表示錯過了首輪面試，但在首輪面試後兩日，收到了有複試機會，開始輕斷食及操練身材，火速減了6斤。為面試找合適的泳衣、裙子和高跟鞋，面試當日緊張得凌晨3點就起床，對於未能入圍心裏有數，明白自己廣東話不流利，來港的時間不長，不夠代表性，對自己不算有信心，一直想找機會看看別人眼裏的自己，參加面試正是一個大好機會。

她表示最開心現在有自己的生圖，感謝自己有勇敢。她又提到面試的女仔都漂亮又善良，沒有隔閡，也不存在任何不友善。不少網民戥她未能入圍不值，讚她有黃聖依影子。