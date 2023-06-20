東冲有料到：三年有感

剛舉行完畢的香港國際旅遊展，是我闊別三年後首度回歸會展這個場地，跟大家分享旅遊心得及載歌載舞。

其實早於十多年前起，泰國政府旅遊局於每年的國際旅遊展都會邀請小弟舉辦講座，後來更載歌載舞兼且帶同冬蔭妹到現場娛樂大眾，當中變化可謂甚大。

本來一切可以不斷開心地循環進行，但遇上疫情令國際旅遊展的規模大幅「縮水」，小弟亦害怕要回港隔離所以沒有回來參與。三年後重回會展，於現場發現有很多舊朋友專程來捧場，有的朋友更說三年前跟我影了合照，今年要再來一張！很高興看到大家依然健康地生活、捱過了難關，包括活動主辦人甚至樓下茶餐廳的經理大家依然安好，與此同時亦看到了不少轉變，之前來支持我的一對小情侶，現在已有了小朋友；還有昔日跟媽媽來的小朋友，現在已經長大成人。重看我當年跟大家影的合照，正所謂「今天少年人、他朝老年人」，轉眼間臉上真的留下很多歲月痕迹，幸好遠睇的話個樣還可以……而且已經懷了BB的冬蔭妹依然好靚。

眼見現場所有不同地區的參展商均各出奇謀，亦有好多市民前來參觀攞禮品兼參與講座。小弟其實一直以來都係一個旅遊達人，但近年因為上了公仔箱，成為一個「黐線藝人」（並非一或二線藝人，僅僅「黐住條線」的藝人），所以都開始搞了一些娛樂項目，於是由一間房內作旅遊分享，發展成上台「分享少少、歌舞多多」的情況。但幸好有泰國政府旅遊局安排妥善，今次除了有我跟冬蔭妹的歌舞贈興，其實還有一天於會場的一個房內會進行正式的旅遊分享，小弟還準備了PowerPoint，近大半小時完全沒有加插任何娛樂項目及歌舞表演的情況下，純粹將一些旅遊心得及資料與大家分享，看見座上客都聽得津津有味。

我一直不忘初心，作為一個旅遊達人，明白到根和源都係旅遊資訊，所以並不會貿貿然以為自己係明星只顧做歌舞表演，因為我知道大家喜歡看的其實是胡慧冲的旅遊資訊，所以這方面我會繼續做得更好，大家可以放心。

得悉今次是泰國國家旅遊局香港辦事處處長Khun Naparat 女士最後一次於香港舉辦大型活動，之後便卸任返回曼谷，在此感謝她一直以來的支持及認同。香港國際旅遊展完成後，她還有一個最後任務，亦係小弟今年內最後一次的公開演出——所指的是即將舉行的澳門國際旅遊（產業）博覽會，屆時我跟冬陰哥哥、冬蔭表妹都會於威尼斯人粉墨登場，跟大家作旅遊分享及載歌載舞，希望能跟大家相見！

胡慧冲