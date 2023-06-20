李克勤新歌MV搞新意思　場景用20幾萬塊積木砌成

李克勤完成7場紅館港樂演唱會，並推出新專輯《大人的童話》，大碟以童話故事在成人世界的發展為主軸，繼演唱會主題曲《弦續》後，今日推出新歌《飢餓的毛毛蟲》，新歌靈感來自於同名經典兒童繪本，描述年輕人有時會展現看似不合理的想法和計劃，因此受到質疑。然而，這些努力和進步實際上是為未來的成果鋪路。歌詞中的「重振翅膀曼舞搖曳 穿梭花蕊芬芳香氣」，正是描述了毛毛蟲變成蝴蝶的過程。

MV最特別的地方是全部以積木砌成拍攝場景，克勤表示由公司撮合：「公司覺得：『其實既然你自己咁鍾意砌積木，隻歌又可以tag in到落去，不如我哋嚟一個cross over啦。』」整個場景分成樹林和城市屋邨兩部分，並特別搵來『積木專業認證大師』Andy Hung負責創造，甫踏入拍攝現場令作為積木迷的克勤驚嘆不已：「呢個『認證大師』唔係個個都做到，全世界得十七、八個㗎啫，Andy就係其中一個。屋邨用咗廿幾萬塊積木、森林用咗十幾廿萬塊砌成，絕對係大製作。」

Andy表示製作森林時，團隊每天大約能完成兩棵樹的組裝工作，因此創造一片樹木需要付出相當大的心力；而色彩絢麗屋邨，則以彩虹邨為藍本，紀錄了現實生活場景，呈現出逼真的形態。

訪問期間，當克勤介紹手上的積木毛毛蟲時，頭部突然脫落，他緊張得大叫起來，幸好Andy馬上為毛毛蟲「急救」，克勤說：「所以現場係需要有呢一個『積木大師』喺度。其實我手上嘅毛毛蟲同Andy手上嘅蝴蝶，佢哋身體好多關節全部都郁得，對於我哋呢啲咁鍾意砌積木嘅普通人嚟講，見到呢個咁龐大嘅陣容，嘩！好興奮。」最後Andy向克勤送上禮物，他連聲道謝並笑說：「呢個係我上一次演唱會opening嗰個造型嚟喎，嘩，真係靚仔過我好多。」