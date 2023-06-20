姜麗文林沚羿走訪東京特色餐廳　直擊招牌菜烹調秘方

藝人林沚羿（Venus）與姜麗文（Lesley）為J2節目《職工頭圍用膳 東京篇》任主持，走訪東京不同特色餐廳，深入廚房重地直擊各店招牌菜的獨門烹調方法，與各店老闆促膝詳談了解經營理念，並與職工們齊齊安坐店內飯堂用膳，透過各有特色的員工餐，體驗東京食店的特色。

席間兩位主持大晒流利日語，Venus還同場加映韓語、英語、普通話及簡單德語，問到Venus為何精通多種語言？她表示日語是自學：「因為從小鍾意睇日本動畫，慢慢學識咗，韓語係因為我鍾意嘅音樂大部分都係韓語，同埋我17、18歲嗰陣想做練習生，所以上過幾堂。」曾於香港餐廳工作的Venus，坦言深入東京的餐廳飯堂後，很喜歡那種「家的氣氛」：「好似喺串燒店，佢哋無論工作同食飯都有講有笑，平時啲人話日本人階級觀念好強，但佢哋完全冇嗰種感覺，而負責煮員工餐嘅員工仲會特登出去買餸煮員工餐，好有家嘅縮影。」

Lesley則分別跟隨了日籍夫婦及香港點心老師傅，笑言對餸頭餸尾也可變成人間美食印象深刻：「日籍夫婦因為成間店得佢哋兩個，所以員工餐好簡單，都係用啲頭頭尾尾嘅魚肉嚟到包手捲食，但原來呢啲望落唔靚嘅部分先至最好食。」更指羨慕日籍夫婦相對12年未曾鬧過一場交︰「老闆話佢哋遇到問題第一時間係講出嚟，咁就好自然會去咗解決問題而唔係鬧交。同埋師徒同來自香港嘅徒弟嗰段師徒情都觸動到我，佢哋10年嚟都係靠動作同感覺溝通，所以兩個人嘅廣東話同日文都冇進步過。」