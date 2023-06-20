黃明德考完DSE出新歌　玩打機概念啱晒

英皇新人黃明德（Dark）剛好考完DSE，剛推出派台作品《會議終結者》正是重描述他讀完書畢業後投身社會所遇到的問題，他坦言：「我係一個好唔formal嘅人，好唔鍾意一啲好formal嘅場合、唔鍾意好拘謹嘅感覺，嗰陣時諗緊首歌嘅title時，首先聽到首歌好輕快，之後就諗到，啱啱開會出嚟覺得好悶，身邊所有同事係咪都好想玩呀？或者都唔想喺咁悶、咁裝重嘅場合，所以就有呢一首歌嘅誕生。」

至於MV方面，去年Dark所推出的4首歌曲當中，3首都是動畫MV，今次亦例外，除了保留動畫部分，Dark亦會參與拍攝，更以一身「社蓄」造型上陣，他說：「得我一個真人，其他角色全部都係動畫，例如有我嘅Boss、我3位同事，呢啲全部都係我自己創作，同埋都搵咗身邊人做reference。」

整個概念以「打機」為主，他謂：「首先貼切番我呢個年紀鍾意打機，加上令到成件更加有趣，就係將《會議終結者》當係一隻game，click入去有唔同嘅遊戲，最終嘅目的就係打低個boss。」問到是否想打低自己老闆，Dark立即解構：「呢個絕對唔係come from我間公司嘅感受，哈哈。因為我都唔係喺office做嘢嘛。我開會都係講關於音樂嘅嘢，唔需要有業績表、又唔使着晒西裝返公司，所以就揀咗喺office返工同埋返朝九晚五嘅formal嘅工作咁嘅背景。」

拍完MV後，Dark將會跟3位好友去畢業旅行，希望留有一個美好的回憶，不過同時他亦十分擔憂：「我喺呢度祈求真係：唔好鬧交、唔好鬧交、唔好鬧交！因為我好驚個grad trip鬧交，我僅有嘅3位朋友都冇埋啦，哈哈。亦都會有一個莊重而隆重嘅儀式，就係grad din啦，我希望可以着得靚靚仔仔，創造一個更加好嘅回憶啦。」