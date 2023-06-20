劉沛蘅扒龍舟驚曬黑　為Keep Fit端午節戒食糉

端午節將至，一眾藝人張晉雅（Selene）、劉沛蘅（Hillary）、林熙彤（Hazel）、潘思朗（Szelong）與潘敬昆（Kelvin），聯同吳肇軒、胡子彤與CY陳宗澤，8位藝人相約到沙田學習扒龍舟，大部分藝人首次接觸龍舟運動就玩上癮，經虛心學習後，學會基本知識與熱身，便齊齊登上龍舟實戰，訓練一段時後，更與有前港隊在內的兩位教練賽龍舟，結果8位藝人以「人多蝦人少」的姿態，險勝教練隊一個龍頭。

賽後教練隊更選出了當日MVP與最佳衣着獎，分別由子彤和Szelong奪得，前港隊教練說：「龍舟係講求團結嘅運動，佢哋都好用心上堂，已經做得好好，不過下次唔好咁多人對我哋兩個，好無面㗎，哈哈。」

奪得教練選出的MVP子彤表現謙虛說：「好多謝教練！冇諗過除咗拍電影之後仲有機會扒龍舟，我扒完第一個感覺係點解嗰陣時可以扒到10幾日、每日扒10個鐘呢？第一時間諗嗰陣時潘燦良、吳鎮宇哥、黃德斌佢哋真係超級犀利。好耐都冇扒過龍舟，再次玩我覺得係好好玩、好開心，嗰陣拍攝嘅感覺即刻返晒嚟，其次係同成班女仔一齊玩，佢哋係好拼勁，當然有啲係豬隊友，哈哈！儘管我哋係同公司，但係唔係常常見，希望可以透過呢類活動再混熟啲，以便之後有機會合作拍戲，就會更有默契，希望可以繼續一齊玩。」肇軒跟CY玩至大汗疊細汗，卻笑言今次活動十分「輕鬆」，肇軒說：「我哋簡直可以邁向專業！」

五位藝人也是首次上場都玩得不亦樂乎，奪得最佳衣着獎、首次扒龍舟的Szelong大呼好玩：「其實我唔係好好水上活動，因為我好怕曬黑，但自從上年我玩過一次直立板之後，真係好好玩好有挑戰性，之後都有Keep住出海玩，但係當時唔知適當嘅衣着搞到黑咗好多，所以就開始研究吓邊啲服裝係適合防曬而又靚，今次就攞咗一套最靚嘅出嚟着。其實扒龍舟同直立板係勁相似，好彩呢2年都有做吓呢類運動，否則真係會覺得好辛苦，但扒完今次後嘅感覺真係十分之好，如果扒龍舟係可以唔曬黑嘅話，我真係會參加龍舟隊。」

隊員之一的Hillary雖然也怕曬黑，但今次之後也愛上龍舟運動，她說：「之前有同啲朋友去划獨木舟，今次係我第一次划龍舟，都有啲相似嘅。我都有少少怕跌落水，不過冇嘢嘅，我哋個個都好勁，唔會有事嘅。我寄望喺Kelvin度㗎，男仔有肌肉，平衡又好啲，希望可以照顧吓我哋啲女仔。今次印象最深刻係教練講希望龍舟唔只係端午節嘅活動，我以前真係端午節先會留意龍舟，今次之後都會叫啲朋友一齊玩。」

少食多滋味

提到端午節，Hillary與Hazel也愛吃糉，不過Hillary因怕肥要戒食，她說：「我係超級鍾意食糉嘅，尤其係鹹肉糉，因為我屋企係上海人，上海糉我係勁鍾意食，但係今年端午節都唔敢食太多，因為嚟緊要開工，食一兩啖，少食多滋味。」Hazel則說：「第一次扒龍舟嚟講算好好，我覺得隊友都好團結，尤其係我同Hillary係第一行，負責帶動節奏，起碼龍舟都識郁，感受到啲風。我都好鍾意食糉應節，上年都有同同事一齊包糉，節日一年一度，食吓糉、扒吓龍舟，保持均衡健康最重要。」